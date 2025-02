Gaggiano: spettacolo per sensibilizzare su temi cruciali

Un evento che ha riscosso un notevole successo di pubblico, quello andato in scena domenica pomeriggio, 2 febbraio, all’auditorium di Gaggiano, gremito di famiglie.

Spettacolo con temi attuali

E proprio nell’ottica di offrire opportunità culturali e di intrattenimento, azzeccata la proposta teatrale de “La Gabbianella e il gatto” a cura della Compagnia Teatrale Oltreunpò, proposta dall’Associazione genitori, formata dai genitori dei bambini e ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo L. Da Vinci di Gaggiano, con il patrocinio del Comune di Gaggiano. Una storia incredibile e appassionante che, allegoricamente, tratta temi che oggigiorno riempiono i dibattiti e le prime pagine dei giornali; come, ad esempio, l’inquinamento dei mari e le conseguenze di un comportamento non rispettoso da parte dell’uomo verso la natura, così come i temi della diversità̀, dell’inclusione, della cura e della responsabilità.

Un’importante occasione di crescita

“Un pomeriggio speciale trascorso insieme alle famiglie, dove la professionalità e la passione degli artisti hanno toccato il cuore di grandi e piccini – ha sottolineato il sindaco Enrico Baj soddisfatto dell’evento - Un'ottima iniziativa promossa da Associazioni genitori e patrocinata dal comune di Gaggiano. Solidarietà, rispetto e tutela degli altri e del mondo che ci circonda sono stati i messaggi più significativi dello spettacolo. L'atmosfera era carica di entusiasmo, con i piccoli spettatori rapiti dalla storia e dai colori vibranti del palcoscenico. Ogni personaggio, interpretato con maestria, ha saputo trasmettere emozioni profonde, facendo riflettere su valori universali. Le interazioni tra gli artisti e il pubblico hanno reso l’esibizione ancora più coinvolgente, creando un legame unico che ha reso il pomeriggio indimenticabile. Le famiglie hanno avuto l'opportunità di condividere momenti di gioia e di apprendimento, mentre gli adulti hanno potuto riscoprire il fascino delle favole attraverso gli occhi dei più piccoli. Questo evento è stato non solo un modo per intrattenere, ma anche un'importante occasione di crescita e sensibilizzazione su temi cruciali, come la solidarietà e il rispetto per l'ambiente”

L’augurio del primo cittadino :