Gaggiano: riparte il cantiere della Casa di Comunità

Buone notizia per tutti gli abitanti del territorio. Dopo tre anni di fermo, oggi, venerdì 4 ottobre 2024, riapre ufficialmente il cantiere della futura Casa della Comunità di Gaggiano.

All’ex Stallone

La Casa di Comunità ha un obiettivo ben preciso, quello di riportare la sanità sul territorio, per creare una rete socio-sanitaria in grado di soddisfare o quanto meno provare a soddisfare le esigenze dei cittadini. L’edificio, che sorgerà in via Marconi 10, servirà ad offrire ai cittadini una vasta gamma di prestazioni mirate a favorire una sempre maggiore integrazione tra servizi sanitari e socio-sanitari del territorio. L’apertura del cantiere si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco Enrico Baj, esponenti dell’Amministrazione comunale e della direzione dell’ASST Ovest Milanese. I lavori, la cui fine è prevista per il 2025, avranno un costo totale di circa un milione di euro (finanziati in gran parte grazie al PNRR).