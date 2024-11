Gaggiano: progetto diritto al gioco in alternativa ai dispositivi digitali

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sarà dato il via al progetto organizzato dal Comune di Gaggiano in collaborazione con Casa Pediatrica (dottoressa Stefania Soardo e dottoressa Elena Secco) e con le realtà integrate dello 0-6 Gaggianese (Scuole dell'infanzia paritarie Comunali e Asilo Nido Comunale "Angelo Malabarba", Asilo Nido "Hakuna Matata", Asilo Infantile "Calvi Carabelli ETS").

Quattro incontri formativi

Il progetto prevede un ciclo di 4 incontri formativi con le pediatre sul tema del diritto al gioco in alternativa all’utilizzo di dispositivi digitali , nell'intento di sensibilizzare le famiglie sui rischi legati alla sovraesposizione agli schermi per i minori e offrire ai genitori indicazioni e strategie utili per affrontarli. Il primo incontro aperto alle famiglie costituirà un'importante occasione di dialogo e confronto sull'argomento e sarà tenuto dalla dottoressa Stefania Soardo mercoledì 20 novembre 2024, alle 18 alla Casa Pediatrica in piazza Cavallieri di Vittorio Veneto, a cui seguirà un piccolo rinfresco.

Mostra di disegni

Con l'occasione sarà inaugurata la mostra dei disegni e lavori realizzati dai bambini frequentanti le strutture dello 0-6 Gaggianese dal titolo "Io gioco perchè è un mio diritto", che resterà aperta alla cittadinanza dal 20 al 28 novembre (visionabile, oltre che negli orari di apertura della struttura, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18). Seguiranno nel corso del 2025 altri tre incontri rivolti ai genitori all'interno delle rispettive strutture educative.