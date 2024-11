Gaggiano: nuova corsa per trasportare due organi

Nuova corsa per dare speranza. Gli agenti della Polizia Locale Unione i Fontanili di Gaggiano , che svolgono questo servizio in maniera volontaria, subito si sono attivati e sono partiti.

Missione salva vita

Giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 13.30 ... squilla il telefono:

"buongiorno è la sala operativa Areu. Avremmo la necessità di trasportare 2 reni al blocco operatorio di un ospedale dove abbiamo un paziente in attesa. Potete darci una mano?".

In 5 minuti 2 poliziotti locali sono in auto. Una telefonata a casa per avvisare che "farò un po tardi" e via! 500 chilometri col fiato sospeso cercando di fare il prima possibile. E si arriva a destinazione con il chirurgo fermo davanti all'ingresso del blocco operatorio, già con la cuffia, che ringrazia i poliziotti dicendo: "vi stavamo aspettando". “Ecco ... questo è il nostro premio. Quel grazie vero, sincero. E che dà un senso a tutto ciò” affermano dal comando della Polizia locale.

E poi il viaggio di ritorno, con calma, chiacchierando e scherzando col collega di avventura. Un’esperienza che ricorda di cosa sia la "colleganza": fratelli uniti sulla strada. Archiviato questo viaggio, pronti per una nuova missione