Gaggiano: Nucleo Trasporto organi in azione durante le feste

Ci sono alcuni interventi che non conoscono pause neppure durante le festività Natalizie. Lo sanno bene gli agenti, che svolgono questa attività in maniera volontaria, dell’Unione i Fontanili che operano nel Nucleo Trasporto Organi di Gaggiano.

Viaggio a Milano e Ancora

Fine anno con la possibilità di offrire un’opportunità e speranza a persone che attendono un trapianto. Ultima missione del 2023 per il Nucleo Trasporto Organi quella che si è svolta il 30 dicembre 2023, quando alle 9 è giunta la chiamata dalla centrale operativa che chiedeva l'intervento del nostro mezzo in dotazione all’Unione i Fontanili, per il recupero di due reni a Brescia con consegna a Milano ed Ancona. Una corsa per dare speranza, un regalo di fine anno unico. Due agenti, liberi dal servizio ordinario, arrivano in comando e dopo il check di routine partono per l'ennesima missione di «trasporto speranze».

«Tanti chilometri e tante ore ma la soddisfazione che si prova a fine servizio è impagabile! Buon anno nuovo a tutti» questo il messaggio di speranza lanciato dagli «angeli in divisa» che portano da un ospedale all’altro organi per essere trapiantati.

Oltre 30 missioni e 10km percorsi

«Siamo ancora qui pronti a dare una mano a chi è in difficoltà. Pronti a regalare una speranza - si legge in una nota pubblicata da Unione I Fontanili - Grazie Giuliana, Anna, Laura, Simone, Massimo, Andrea, Davide, Francesco, Michele, Manuel e Maurizio. E grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato con il loro supporto ed incitamento».

L’unità per il trasporto organi operativa presso L’Unione i Fontanili ha da qualche mese compiuto 1 anno. Esattamente nell'estate 2022 era stata presentata l’auto allestita e adibita a questo servizio al comando di Gaggiano. Dopo il corso di formazione degli agenti di Polizia locale, che aderiscono al progetto gratuitamente e al di fuori degli orari di servizio, c’era stato il battesimo con il primo trasporto. Questo progetto realizzato grazie alle donazioni di privati e aziende che hanno permesso l’acquisto della Honda Civic adibita a tale servizio, ha raggiunto numeri importanti: oltre 30 missioni compiute, 10 mila di chilometri percorsi per raggiungere gli ospedali collegati dalle varie operazioni di trasporto organi, fondamentali per salvare la vita di pazienti che hanno bisogno di un trapianto per continuare a vivere.