Gaggiano: “Un dono per Natale”

Arriva il Natale e l’Amministrazione Comunale di Gaggiano , in collaborazione con Caritas e Casa Pediatrica, promuove l’iniziativa “Un dono per Natale”, dedicata alle famiglie in difficoltà e ai minori ospitati nelle strutture comunitarie del territorio.

Un gesto di solidarietà

L’obiettivo è sensibilizzare la comunità gaggianese a donare un giocattolo nuovo per portare un sorriso ai bambini delle famiglie fragili e a quelli attualmente accolti nelle strutture comunitarie locali. Per aderire a questa iniziativa c’è un punto di raccolta dove poter lasciare i regali: i doni potranno essere consegnati al Mercatino “Dai & Dai” di Caritas, in via della Marianna, da oggi giovedì 12 al 17 dicembre 2024 , tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. Per facilitare la distribuzione, è necessario indicare esternamente sul dono se è destinato a maschio o femmina e specificare la fascia d’età.

Distribuzione dei doni

Caritas si occuperà di consegnare i regali raccolti alla Casa Pediatrica. Le famiglie in difficoltà potranno ritirare i doni in forma riservata dal 18 al 23 dicembre (esclusi sabato e domenica). Un piccolo gesto può fare la differenza: partecipiamo numerosi!