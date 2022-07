Gaggiano: confermate le tre “bike smile”

Confermate le tre “bike smile” a Gaggiano nella speciale graduatoria Fiab Comuni Ciclabili, la cui cerimonia si è tenuta il 14 luglio

Iniziativa promossa da FIAB

L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e giunta alla quarta edizione, valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly.

Ad oggi le realtà FIAB-ComuniCiclabili nel nostro Paese sono rappresentative di quasi 9,5 milioni di abitanti ovvero più del 15% della popolazione italiana.

Il riconoscimento attribuisce alle località e ai loro territori un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e indicato sulla bandiera gialla con il simbolo dei bike-smile. Quattro le aree di valutazione. Per accedere il comune deve possedere almeno un requisito nelle aree “mobilità urbana” (ciclabili urbane/infrastrutture e moderazione traffico e velocità), “governance” (politiche di mobilità urbana e servizi) e “comunicazione & promozione”, mentre non è obbligatorio per la valutazione d’accesso il requisito nell’area “cicloturismo”. Ulteriori parametri presenti nel territorio e/o nelle attività promosse dell’amministrazione nei quattro ambiti di valutazione, contribuiscono alla definizione del punteggio assegnato.

"Siamo ovviamente felici per la riconferma delle tre bike-smile e accogliamo questo riconoscimento come una convalida del percorso che abbiamo intrapreso sin dalla scorsa legislatura. Siamo certi che le 4 bike-smile siano alla portata, grazie allo sviluppo di nuovi progetti, tra cui quello già partito riguardante il collegamento della fraz. di Bonirola al capoluogo, percorso da sempre utilizzato dalle biciclette e dai pedoni per raggiungere Gaggiano e che rendiamo più sicuro. Il nostro impegno per portare Gaggiano ad essere sempre più una città sostenibile dal punto di vista della mobilità proseguirà anche nel prossimo futuro" ha affermato l'assessore , ambiente e territorio, L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e giunta alla quarta edizione, valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendlyMarzia Zucca