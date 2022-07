Gaggiano : approvato comodato d’uso per Casa di comunità

Il Consiglio Comunale di Gaggiano h approvato il Comodato d’uso trentennale ad ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milano) della struttura Don Giamboni

Case di comunità punto di riferimento per la sanità

Le Case di Comunità sono le nuove strutture socio-sanitarie che entreranno a far parte del Servizio Sanitario Regionale e che diverranno un importante punto di riferimento continuativo. Nelle Case di Comunità i cittadini potranno accedere gratuitamente alla prestazioni sanitarie erogate (funzioni di assistenza primaria ed attività di prevenzione, presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche)

Una gratifica del lavoro significativo svolto da Sindaco e Giunta nel cercare di concretizzare questa opera fondamentale per i cittadini di Gaggiano.

L’investimento che ricadrà su Gaggiano sarà di quasi 1.700.000 euro, importo che permetterà a Regione Lombardia – al termine della fase progettuale – di iniziare lavori di ristrutturazione dell’immobile.

L'impegno dell'amministrazione comunale

“Questa la conferma che l’amministrazione ha avuto ragione nel voler attendere a procedere con i lavori di ristrutturazione del centro Don Giamboni in mancanza di una destinazione finale certa, nell’ottica di un utilizzo oculato delle risorse comunali.- ha affermato il sindaco Sergio Perfetti -

Destinazione finale che ora è arrivata e che consente al Comune di utilizzare i 480.000eur che erano destinati all’ultimazione dell’opera e che invece, così, potranno essere utilizzati in parte per far fronte alle maggiori spese energetiche, in parte per il sociale ed in parte per lavori straordinari.

Ora si sta lavorando per concretizzare la predisposizione di un’Associazione di pediatri nel centro Socio-Sanitario”