Gaggiano: a Sanremo vince il Festival della Canzone Cristiana

Un gaggianese sul podio di Sanremo: quello della quarta edizione del Festival della Canzone Cristiana. Con la canzone “Una strada in mezzo al cielo” il cantautore Piero Chiappano di Gaggiano ha vinto la quarta edizione del Sanremo Cristian Music Festival.

Immediate le congratulazioni del sindaco di Gaggiano Enrico Baj, contento che un concittadino abbia vinto questa manifestazione.

“Congratulazioni al nostro amico e concittadino Piero Chiappano, che oggi ha vinto il Festival della Canzone Cristiana a Sanremo – ha affermato il primo cittadino- La sua performance è stata straordinaria, toccando il cuore di tutti con la sua voce "graffiante" e, come sempre, con le emozionanti parole dei suoi brani. Piero è riuscito a trasmettere un messaggio di speranza e fede che ha risuonato forte tra il pubblico. La sua dedizione alla musica e alla spiritualità è di grande impatto e questa vittoria è il giusto riconoscimento per il suo talento e la sua passione. Siamo certi che continuerà ad ispirare molte persone con la sua arte. Caro amico, ti faccio un grande applauso per questo traguardo meritatissimo”.