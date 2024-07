Gabriele, meccanico e magazziniere nello staff di Pogacar

"C’è anche un po’ di Vanzaghello nel doppio e straordinario successo di Tadej Pogacar, prima al Giro d’Italia e poi al Tour de France. L’emozione e l’orgoglio, allora inevitabilmente, fanno capolino nei cuori e nella testa di ognuno di noi. Siamo felici di festeggiare con lui questo storico risultato".

Gabriele Campello, il vanzaghellese meccanino e magazziniere nello staff di Pogacar

Ad affermarlo è il sindaco Arconte Gatti, riferendosi al suo concittadino Gabriele Campello, 30 anni, che fa parte dell’Uae Team Emirates, la squadra in cui corre il talento e campione sloveno.

Un percorso nell’ambito del ciclismo fin da ragazzino. A raccontarlo è lostesso Campello:

"Ho iniziato a correre a 12 anni e sono andato avanti per dieci anni. Anche in seguito mi è sempre rimasta questa passione e ho iniziato a lavorare come meccanico per una squadra giovanile della zona e in un negozio".

Successivamente nel 2020 ha avuto l’opportunità di entrare a far parte del world tour Uae Team Emirates, dove ha ricevuto anche l’incarico di responsabile di magazzino.

"Mi trovo bene, è una squadra che dà grandi soddisfazioni. A differenza di altri colleghi che sono sempre in trasferta io gestisco per la maggior parte del tempo il magazzino che si trova a Magnago, da cui parte e rientra il materiale di qualsiasi gara. Faccio circa 60 giorni all’anno di trasferta durante le gare".

"Siamo come una grande famiglia" di 70 persone provenienti da tutto il mondo

Lo staff complessivo che ruota attorno ai corridori è composto da circa 70 persone provenienti da tutto il mondo. Spiega Campello:

"C’è un ottimo rapporto tra tutti nella squadra, siamo come una grande famiglia".

"Abbiamo un campione in squadra che sta vincendo ogni corsa a cui partecipa"

Afferma il vanzaghellese:

"È sicuramente un onore e un orgoglio far parte di questo Team e lavorare per una squadra del genere, abbiamo un campione in squadra che sta vincendo praticamente qualsiasi corsa a cui partecipa, ci godiamo questo momento straordinario. Quello che ha fatto Tadej quest’anno è già storia, è stato bello essere presente nelle due grandi imprese e sicuramente queste emozioni rimarranno dentro di me a vita. Lavorare con lui è molto bello, è una persona tranquilla che trasmette serenità. Capita di passare molto tempo anche assieme a lui durante i ritiri".