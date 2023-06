L’agilità di un gatto, il coraggio di un leone e tutto lo sprezzo del pericolo di un 14enne che si lancia di corsa per superare ostacoli. C’è un nuovo talento a Corbetta, o forse sarebbe meglio parlare di un supereroe visto che le sue movenze ricordano a tutti gli effetti quelle di Spider-Man.

Gabriele Bonfanti: lo Spider-Man di Corbetta

Si tratta del giovane Gabriele Bonfanti che rappresenterà nei prossimi mesi l’Italia in due competizioni internazionali per la disciplina Ocr, il percorso ad ostacoli per intenderci. La prima in calendario è quella degli europei che andranno in scena la prossima settimana in Ungheria, mentre la seconda è quella dei mondiali, previsti per il mese di settembre in Belgio.

Diverse le prove che supera tutte le settimane questo prodigio di coordinazione ed agilità, percorrendo sospeso nel vuoto percorsi con anelli, sbarre e funi, oppure correndo a più non posso per scalare una rampa alta quasi dieci metri.

«Ho iniziato ad approcciarmi a questo mondo circa due anni fa, grazie al mio allenatore Vincenzo Cardia - spiega Gabriele - Lo conoscevo perchè è stato il mio allenatore di calcio ed è lui che mi ha parlato di questo sport, così ho deciso di provare e mi sono subito innamorato. Per me è stato praticamente tutto naturale perchè già da piccolo ero scatenato a casa e capitava spesso che saltassi e mi lanciassi dal divano o saltassi sedie».

Nel giro di due anni il ragazzo è cresciuto in maniera esponenziale ed ha conquistato la nazionale giovanile che quest’anno debutta nelle competizioni internazionali di cui per altro Gabriele sarà il portacolori qualificato più giovane.

«Fino allo scorso anno la nostra nazionale non era convenzionata per le gare giovanili - spiega l’allenatore - Questo è il primo anno e Gabriele è stato scelto grazie al punteggio del ranking stagionale che si basa sui punteggi raccolti nel corso delle varie gare che si disputano ogni anno».

Le diverse categorie della disciplina

Questo innovativo sport si basa su quattro diverse categorie in base alla lunghezza del percorso da completare: la supersprint da 100metri, la sprint tra i 300 e i 500 metri, la short tra i 3 e i 5 km e la stadard, che spesso è conosciuta come «Spartan race» dagli 8 km in sù. Al termine di ogni percorso che viene completato gli atleti devono suonare una campanella che segnala che quella parte di tragitto è stata completata, altrimenti sono tenuti a dover ripercorrere da capo tutta la porzione di tracciato passando da trave in trave, da anello ad anello o da fune in fune sfruttando spesso la sola forza delle braccia.

«Partirò la prossima settimana l’8 giugno per gli europei che dureranno sino all’11 - continua Gabriele - Ovviamente spero di imparare il più possibile e portare a casa quante più nozioni dall’esperienza. In Italia siamo un po’ indietro in questo sport, all’estero sono più forti ma vedendo i dati dello scorso europeo, con i miei tempi medi di quest’anno l’anno scorso avrei vinto il bronzo. Però a questo non ci penso perchè l’importante è ottenere il massimo da questa esperienza».

Per prepararsi al meglio il giovane si sottopone a due allenamenti a settimana nel bellissimo centro sportivo di via Kennedy a Bareggio dove ha sede l’Ocr park Milano, società per la quale Gabriele gareggia durante l’anno.

«La bellezza di questo sport e l’aspetto che più mi piace è il clima che si crea durante le gare - prosegue - Si conoscono tante persone e c’è sempre tantissimo rispetto tra gli atleti. È facilissimo così stringere un sacco di amicizie».

Dopo l’europeo arriverà il turno del mondiale, ma prima il giovane Gabriele si dovrà misurare con un altra prova, quella dell’esame di terza media alla scuola secondaria di primo grado dell’Aldo Moro che inizierà tra l’altro il giorno successivo dell’europeo.

Nella giornata di giovedì 1 giugno il giovane è stato inoltre ricevuto anche dal sindaco Marco Ballarini che gli ha fatto i migliori auguri in vista di questi impegni: