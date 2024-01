Due nuovi corsi di formazione completamente gratuiti, rivolti a tutti i giovani tra i 16 e i 30 anni del territorio, in partenza a gennaio: si tratta dal corso di fumetto e del laboratorio giovani filmaker, promossi dal progetto YAW (Young at work) – Tessere ponti per il futuro, realizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano.

Fumetto e filmaker: i nuovi corsi per i giovani

Nuove opportunità per i giovani aresini e non solo. Nell’ambito delle politiche giovanili del Rhodense, a gennaio saranno proposti due nuovi corsi di formazione, completamente gratuiti, rivolti a tutti i giovani tra i 16 e i 30 anni del territorio.

Si tratta dal corso di fumetto e del laboratorio giovani filmaker, promossi dalprogetto YAW (Young at work) – Tessere ponti per il futuro, realizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano.

YAW – Young at Work è la piattaforma progettuale per le politiche di sostegno ai giovani dell’ambito rhodense. In collaborazione con l’Azienda Consortile, Istituzioni, Fondazioni e Terzo Settore e attraverso lo sviluppo di diversi progetti, YAW si propone di accompagnare i giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro e all’età adulta, promuovendo la formazione e supportando ragazzi e ragazze nel percorso di orientamento e ricerca professionale.

Il Corso di fumetto e il Laboratorio giovani filmaker partiranno lunedì 22 gennaio e si svolgeranno il lunedì dalle 20 alle 22.30 presso YoungDoIt di Viale Resegone 69, ad Arese.

Entrambi i corsi prevedono 12 incontri che si concluderanno nella prima metà di aprile.

Entrambi i percorsi offrono strumenti e competenze che potranno essere spesi sia in campo lavorativo sia in campo artistico e, prima ancora, essendo modalità creative ed espressive, permettono ai singoli di conoscersi meglio e sperimentare se stessi.