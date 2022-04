Fugge dall'Ucraina, il benvenuto in squadra

CANEGRATE

La storia del piccolo Kristian: ha 7 anni e ora è entrato nell'Asd Calcio Canegrate

Fuggito dall'Ucraina, il piccolo Kristian è stato accolto dall'Asd Calcio Canegrate.

Dall'Ucraina, ora è in squadra

C'è un nuovo compagno di squadra per i bambini dell'Asd Calcio Canegrate: si tratta di Kristian, ha 7 anni e arriva da Kiev. In questi giorni è arrivato a Legnano, dove risiede con alcuni parenti. Appassionato di calcio (militava nelle giovanili della Dinamo Kiev) ora è stato accolto dalla società canegratese. "Tramite un programma che ha mandato il Ministero sul territorio nazionale verso la Federazione, là dove ci fossero le accettazioni delle famiglie, si cerca di inserire i ragazzi ucraini, scappati dalla guerra, nel contesto sportivo - afferma Davide Boni coordinatore scuola calcio dell’Asd Calcio Canegrate - Canegrate era una delle squadre che poteva essere scelte, in quanto il ragazzo è ospite da parenti a Legnano.; quando ha dovuto scegliere in che squadra della zona giocare si è innamorato dei colori del Canegrate, forse anche perché siamo associati al Milan e così lo abbiamo tesserato. Si allenerà con noi, ha già fatto tutte le visite mediche, così da poter giocare con noi fino alla fine del campionato il 30 giugno. Speriamo che le cose in Ucraina migliorino, nel caso comunque sarà ben accolto anche per il prossimo campionato".

Il saluto istituzionale e la festa

Durante l’accoglienza del ragazzo è stato cantano l’inno italiano ed è stato riprodotto quello ucraino; "Anche oggi Canegrate dimostra di essere una grande famiglia" il commento del vicesindaco e assessore allo Sport Matteo Modica. Inoltre a Kristian stata consegnata la divisa; il bimbo fin da subito ha iniziato gli allenamenti con la sua nuova squadra canegratese. Lui e la madre hanno poi fatto volare in aria due palloncini giallo e blu.

Le foto: