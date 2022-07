Fuga di gas in appartamento: intervengono i pompieri

A Vittuone nella mattinata di oggi, venerdì 29 luglio, si è verificata una fuga di gas in un appartamento mentre gli inquilini si trovavano fuori casa. Tempestivo l'intervento dei pompieri che hanno fatto evacuare temporaneamente la palazzina riportando la situazione alla normalità.

Paura a Vittuone per una fuga di gas in appartamento

Paura nella mattinata di oggi, venerdì 29 luglio, a Vittuone. In un'abitazione di via De Gasperi c'è stata infatti una fuga di gas che ha costretto i condomini dello stabile all'evacuazione. All'interno dell'appartamento, tuttavia, non erano presenti gli inquilini. Da qui la necessità, da parte dei pompieri, di forzare la porta d'ingresso per riuscire a fermare la propagazione di gas.

Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno

Sul posto c'erano dunque i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno. Quest'ultimi, una volta giunti sul posto, hanno fatto evacuare lo stabile. I condomini sono quindi rientrati in casa nel giro di un'ora, tempo necessario per sventare definitivamente la minaccia alla salute dei condomini.