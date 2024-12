Freddo nel nuovo polo scolastico: "I disservizi vanno risolti in maniera definitiva"

Non c’è pace per il nuovo polo scolastico di Inveruno.

Freddo a scuola: emergenza rientrata e lavori in corso

I problemi al riscaldamento ancora non hanno trovato una soluzione definitiva e da parte del gruppo di minoranza Insieme per Inveruno e Furato la situazione viene considerata assurda. Gli amministratori stanno monitorando la situazione, sono in continuo contatto con il direttore lavori.

L’assessore ai Lavori Pubblici Sara Bettinelli ha spiegato:

"Si è verificato un problema all’impianto di aerazione nel plesso della scuola media e si è subito intervenuti. L’impianto si bloccava e a seguito dell’intervento dei tecnici la situazione è ritornata nella normalità. In accordo con il responsabile sicurezza della scuola e la dirigente scolastica sono state trovate soluzioni tampone nel caso si verifichino ancora problemi di basse temperature. La situazione è costantemente monitorata e si sta lavorando alla centrale termica così che possa finalmente entrare in funzione. Si tratta di un cantiere complesso e la nostra attenzione è massima".

L'affondo di Insieme per Inveruno e Furato

I rappresentanti del centrodestra ritengono che non si dovevano effettuare lavori a scuola già avviata, soprattutto se riguardano l’impianto di riscaldamento che doveva essere provato e collaudato prima dell’apertura della scuola.

I consiglieri di minoranza hanno commentato:

"I nostri ragazzi non possono continuare a subire questi disservizi, i problemi vanno risolti in maniera definitiva, l’impianto di riscaldamento deve funzionare correttamente".