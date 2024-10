Frati e suore da tutta Italia a Rho per la "Missione Giovani"

Un evento preparato nei mesi scorsi dalle Parrocchie, Oratori e frati francescani: la Missione Giovani. Parte a Rho la Missione Giovani, dieci giorni di appuntamenti con la presenza di frati e suore provenienti da tutta Italia per parlare ai ragazzi. Appuntamenti che inizieranno nella giornata di venerdì alle 17

Un appuntamento per i ragazzi dai 16 ai 30 anni

«La Missione Giovani è una occasione di ascolto - afferma il prevosto di Rho don Gianluigi Frova - Un appuntamento per i ragazzi dai 16 ai 30 anni che da oltre un anno si sta preparando tra Consulta di Pastorale Giovanile della città e frati francescani del Nord Italia. Una grande occasione per chi vorrà approfittarne. In primis sarà una possibilità di ascolto e incontro tra giovani e francescani-e; una ventina tra frati e suore provenienti da tutta Italia vivranno infatti in città per dieci giorni totalmente dedicati al mondo giovanile.»

Frati e suore al mattino saranno alle fermate di bus e treni per augurare il buongiorno ai ragazzi

Oltre alle occasioni “casuali” di incontro per strada, i missionari francescani saranno di mattina alle fermate degli autobus e alle stazioni dei treni per un saluto veloce ad inizio giornata con i giovani in arrivo o partenza per studio o lavoro e il pomeriggio saranno in giro per i luoghi di aggregazione.

«Un luogo sicuro per trovarli e magari per raccontarsi e trovare ascolto sarà ogni pomeriggio in piazza san Vittore dalle 17 alle 19 - afferma don Frova - Ci saranno alcuni eventi per coinvolgere tutti coloro che desiderano un approfondimento su temi di vita e di fede, venerdì 11 incontro con don Alberto Ravagnani, e sabato 12 alle 19 festa in piazza, domenica alle 20 la Messa.»

Un appuntamento rivolto a tutti i giovani della città.

Il prevosto don Frova: "Desideriamo che attraverso di noi il Signore possa aiutare ogni giovane"