Fraternità agostiniana in festa per la visita del Superiore Generale

Domenica delle palme 24 marzo la fraternità Agostiniana di Abbiategrasso è in Festa per la visita del loro Superiore Generale Padre Alejandro Moral Anton , 97° Priore Generale alla cattedra di Sant’Agostino.

Fraternità agostiniana in festa per la visita del Superiore

A conclusione del 10º anno della nascita del gruppo di preghiera e carità “Pia Unione Primaria di Santa Rita da Cascia della Lombardia” e inizio del 10º come fraternità, la quale è presente e fa servizio nella cappellania ospedaliera abbiatense.

Il programma della giornata prevede alle 10 la corona di Santa Rita. Alle 11 ritrovo presso la grotta della Madonna di Lourdes dove verranno benedetti gli ulivi e dopo una ⁠piccola processione verso la chiesa dove verrà celebrata la Santa messa da padre Alejandro Moral Anton e concelebrata dalla guida spirituale don Giuseppe Ornaghi cappellano dell’ospedale C.Cantù di Abbiategrasso.

La nascita del gruppo di supporto e preghiera

Era la festa dell'Ospedale di Abbiategrasso e, presso la Grotta di Lourdes, sabato 26 maggio 2012, davanti alle autorità di stato civile e religioso, ai malati e alle varie associazioni, accoglievamo il reliquiario del sangue dell'allora Beato Giovanni Paolo II; che insieme a San Riccardo Pampuri sono patroni della Cappella interna del 4° piano dell'Ospedale consacrata a febbraio 2012 da

Mons. Vincenzo di Mauro, vescovo di Vigevano.

Ed è proprio in quell'occasione così speciale dove si unirono tutte le forze disponibili, il consiglio pastorale ospedaliero, i collaboratori e amici e alcune associazioni del territorio, che il Signore ha messo il suo seme per far nascere il gruppo di preghiera e carità che venne affiliato a Cascia con il nome di Pia Unione Primaria di Santa Rita da Cascia della Lombardia, il primo in Lombardia.

Dopo quei due giorni di festa e servizio 12 dei vari collaboratori e membri del consiglio pastorale ospedaliero avrebbero voluto continuare questa esperienza, e fu così che, visto che Francesco Maurizio ed Elena erano già iscritti singolarmente alla Pia Unione Primaria, proposero di aprire un gruppo di preghiera e carità, spinti ed incentivati dal Cappellano Rettore Don Osvaldo Saleri quindi; dopo aver preso informazioni alla segreteria nazionale della Pia Unione Primaria, prepararono i documenti da presentare per il rito di Affiliazione.

La richiesta al Cardinale Scola

Il 9 luglio 2012 il presidente e il cappellano, con ruolo di assistente spirituale del gruppo, firmavano la lettera e la richiesta al Cardinale Arcivescovo Angelo Scola il quale in data 21 agosto 2012 rispose con lettera inviata e firmata dal vicario generale monsignor Mario Delpini dando il plauso benedicente.

Il 6 gennaio 2013 veniva intronizzata la statua di Santa Rita nella Chiesa dell'ospedale e cominciavano i preparativi per il pellegrinaggio a Cascia per l'affiliazione.

Nel frattempo venne chiesto al Direttore Generale dell'azienda ospedaliera civile di Legnano, dottoressa Carla Dotti, di poter utilizzare un locale come sede del gruppo, e consultato il direttore medico dott. Giorgio Mene ci fu concesso un locale all'ingresso dell'ospedale ad uso gratuito.

Il 16 Marzo 2013, Anno della Fede sotto il pontificato di Papa Benedetto XVI, davanti all'assistente ecclesiastico

Padre Ludovico Maria Centra e alla madrina Alessandra Paoloni, la Madre badessa suor Maria Natalina Todeschini poneva il fiocco sullo stendardo del gruppo di Abbiategrasso e con l'assistente spirituale nazionale firmava il decreto di Affiliazione alla Pia Unione Primaria.

Al governo dell'ordine come Priore generale c'era Padre Robert Prevost, e alla Provincia agostiniana d'Italia c'era