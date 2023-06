Frank Matano e Khaby Lame al teatro di Rho.

Star al teatro

La star del web da più 200 milioni di follower Khaby Lame e il famoso comico e attore italiano Frank Matano al teatro De Silva di Rho per registrare lo spot pubblicitario con cui verrà lanciata la nuova stagione di "Italia’s Got Talent".

Matano e Khaby

Il programma tornerà a settembre e li vedrà presenti come giudici insieme a Mara Maionchi e Elettra Lamborghini. Nella giornata di mercoledì 21 giugno i due personaggi sono giunti a Rho al mattino e hanno trascorso l'intera giornata all'interno del teatro rhodense nel massimo riserbo. Ciò nonostante, durante una pausa dalle riprese, Matano e Lame si sono concessi per pochi minuti ai ragazzi presenti in piazza Jannacci, attirati dagli addetti della produzione presenti fuori dal teatro. Selfie con i presenti e due battute per rallegrare la giornata di giovani e non giovani, compresi diversi commercianti dei negozi vicini al teatro. Presente anche l'assessore alla Cultura Valentina Giro.

Selfie e sorrisi

E le visite di personaggi televisivi e del web molto conosciuti a Rho potrebbero non essere finite qua: è infatti possibile che nei prossimi giorni anche gli altri giudici del programma televisivo, Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini, raggiungano piazza Jannacci e il teatro di Rho per girare gli altri spot pubblicitari della trasmissione.