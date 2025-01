Francesco Barni di nuovo a capo del Cai

Francesco Barni è stato riconfermato presidente per i prossimi tre anni della sezione di Inveruno del Cai.

L’inverunese ha di recente festeggiato anche un risultato importante a livello personale: è infatti diventato accompagnatore nazionale di escursionismo in qualsiasi ambiente montano e può dirigere una scuola di escursionismo di qualsiasi livello.

Una sezione più giovane e più numerosa

Barni ha commentato:

"La montagna è da sempre la mia passione e l’aver raggiunto anche questo traguardo è una grande soddisfazione. Parlando della nostra sezione osservo che sta ringiovanendo, metà del consiglio direttivo è composto da persone con meno di quarant’anni e anche fra i soci ci sono parecchi giovani. Soci che sono aumentati in dieci anni da 198 a 321, frutto delle tante proposte e attività diversificate che abbiamo organizzato e continuiamo a fare con il programma di escursioni 2025. Diamo a tutti la possibilità di andare in montagna secondo le proprie capacità. Puntiamo anche sui corsi perché è importante andare in montagna in maniera sempre più consapevole".

Le collaborazioni con altre associazioni

Altro segreto della crescita di iscritti l’aver avviato collaborazioni con le altre associazioni: la presenza del Cai in eventi diversi, come all’oratorio per il Falò di Sant’Antonio, fa conoscere la sezione, aprendola a tutta la comunità.