Francesca Tammaro alla conquista di Miss Italia. E tutta Lainate fa il tifo per lei

Tutta Lainate e non solo fa il tifo per Francesca Beatrice Tammaro ,19 anni, Miss Lombardia 2023 che parteciperà direttamente alla finalissima di Miss Italia 2023 saltando la giuria tecnica delle pre-finali nazionali che si terranno ad ottobre.

La lainatese, classe 2004, neo diplomata all'Istituto Enrico Mattei di Rho, presto inizierà la facoltà di marketing e comunicazione d'impresa allo Iulm di Milano.

Al suo fianco in questo lungo percorso che l'ha già vista esibirsi e sfilare in 4 diverse tappe, la sua famiglia (mamma Rita, papà Fabio e fratello Rolando): «Ringrazio i miei genitori – ha aggiunto la signorina di Lainate – e tutti quelli che mi hanno esortata a partecipare a Miss Italia».

172 centimetri d'altezza, occhi marroni, capelli castani, è appassionata di ballo e attraverso questa arte riesce ad esprimere se stessa e si sente libera.

«Sono una persona molto organizzata – spiega Francesca Benedetta Tammaro – Non mi spaventa iniziare un nuovo percorso di vita, come quello universitario, e in contemporanea gareggiare per Miss Italia».

Il suo sogno nel cassetto? Ballare. “Vorrei portare la mia danza in Tv e, dopo aver finito l'università, vorrei creare un mio brand per promuovere in tutto il mondo il ristorante dei miei genitori”. Tutta Lainate è dunque pronta a fare il tifo per la sua concittadina con la speranza che riesca a salire sul gradino più alto della manifestazione ottenendo la corona più desiderata d'Italia dai giovani che vogliono iniziare la carriera nel mondo della moda o del cinema.