Fra una settimana le celebrazioni per il centenario della A8 Milano-Varese

Il 21 settembre 2024, gli Automobile Club di Milano e di Varese, insieme ad Autostrade per l’Italia, celebreranno il centenario dell’Autostrada Milano - Varese (A8), la prima autostrada al mondo. La cerimonia partirà da Lainate.

Centenario della nascita dell'Autostrada A8 Milano-Varese

Questa celebrazione istituzionale di un simbolo del progresso italiano, intende sottolineare non solo il valore storico di un'opera pionieristica, ma anche la capacità visionaria di coloro che, come l'ingegner Piero Puricelli, immaginarono un'epoca in cui l'automobile sarebbe diventata il motore del cambiamento sociale, economico e culturale. Oggi, a cento anni di distanza, è fondamentale ricordare quanto la costruzione della prima autostrada sia stata una pietra miliare nello sviluppo della mobilità moderna; l’A8 è l’unica autostrada italiana a vantare 5 corsie, simbolo di un’evoluzione costante al servizio degli automobilisti.

Un’occasione di grande rilievo che coniuga la memoria storica con una riflessione sui temi della mobilità sostenibile, sicurezza stradale e innovazione tecnologica, questioni sempre più centrali nella nostra società.

Un omaggio a Piero Puricelli, pioniere dell’automobilismo

La celebrazione sarà un tributo all’ingegner Piero Puricelli, figura fondamentale nel panorama delle infrastrutture italiane. Nato a Milano da una famiglia di origini varesotte per i suoi meriti nel campo delle opere pubbliche, fu nominato nel 1940 Conte di Lomnago dal Re. All’inizio della sua carriera, Puricelli fu direttore dei lavori dell’Autodromo di Monza, completato in soli 110 giorni, un'impresa da lui stesso definita “la possibilità di un esempio vivificatore”. Questo progetto anticipò la costruzione dell'A8, concepita come una strada riservata esclusivamente ai veicoli a motore, in un’epoca in cui l’automobile iniziava a sostituire i mezzi a trazione animale.

Questa autostrada, che fin dalla sua costruzione ha rappresentato un simbolo di progresso e innovazione, è stata anche il cuore pulsante del collegamento tra Milano e Varese. Come ha sottolineato il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, “Il centenario della Milano-Varese significa per me ripensare al passato, vivere il presente e proiettarsi nel futuro. Da varesino, che ha vissuto buona parte del suo tempo a Milano, quest’autostrada è stata simbolo della crescita e del progresso di una Lombardia sempre più interconnessa e capace di affrontare e vincere le sfide del progresso e della crescita. Una striscia d’asfalto che ha sempre recitato un ruolo di assoluto protagonista: come prima autostrada della storia, come collegamento per il grande aeroporto della Malpensa, come via d’accesso per Expo 2015, oggi sede di Mind. Non ci resta, dunque, che augurare alla Milano-Varese altri cent’anni di storia gloriosa e vincente”.

Anche il Presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, ha voluto sottolineare l’importanza di questa celebrazione: “Automobile Club Milano contribuì al capitale iniziale per la costituzione della Società Anonima Autostrade per l'esecuzione del progetto dell'ingegner Piero Puricelli - consocio e per oltre un decennio consigliere del Direttivo ACM, dal 1920 al 1932 - ‘riguardante la costruzione di una nuova strada automobilistica che congiungerà Milano con Como, Varese e con il Lago Maggiore’ si legge sui nostri libri di storia. Oggi in Italia il 90 per cento degli spostamenti quotidiani di merci e l’85 per cento di quelli di persone avviene su gomma. La celebrazione dei 100 anni della Milano-Varese, ci dà quindi modo di sottolineare la lungimiranza dell’ingegner Piero Puricelli che la progettò, con l’importante contributo dell’Automobile Club Milano”.

Il futuro della mobilità tra sostenibilità e sicurezza

La celebrazione dei 100 anni dell'A8 non si limiterà al ricordo storico, ma sarà un’occasione per riflettere su come l’autostrada possa continuare a evolvere nel futuro, mantenendo centrali i temi della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale. Le parole di Piero Puricelli, che studiò l’opportunità di “costruire una strada con caratteristiche tecniche e strutturali idonee a garantire velocità e sicurezza”, risuonano oggi più che mai attuali, in un contesto in cui la mobilità deve essere ripensata per rispondere alle sfide globali. In questo contesto, Gregorio Moretti, Direttore Comunicazione e Marketing di Autostrade per l’Italia, dichiara: "Il 21 settembre celebriamo il centenario dell'apertura al traffico della A8 Milano - Varese, la prima autostrada mai realizzata al mondo che, grazie a un progetto di Autostrade per l'Italia, vanta oggi anche l'altro grande primato di essere la prima autostrada a 5 corsie del nostro Paese. Questo evento ci dà l'opportunità di ricordare ancora una volta lo stretto legame tra le infrastrutture e lo sviluppo sociale, economico e culturale dei territori collegati e l'importanza di traghettare la nostra rete autostradale nel futuro, accogliendo e anticipando le esigenze in evoluzione della mobilità. Una mobilità che deve avere come cardini la sostenibilità e la sicurezza di chi viaggia, temi che come Aspi promuoviamo quotidianamente anche attraverso le nostre campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza e che ci accompagneranno lungo tutto il fitto programma di celebrazioni del centenario che, a partire dalla prossima settimana, toccheranno per tutto l'anno l'intera nostra rete”.

Una memoria che guarda al futuro: i totem commemorativi

Totem commemorativi, realizzati dall’Artista Lorenzo Martinoli, che saranno inaugurati nelle aree di servizio di Villoresi Ovest (Lainate – Milano -) e Brughiera Est (Castronno – Varese-), rappresentano un simbolo indelebile di questa straordinaria avventura infrastrutturale e sarà dedicato alla storia della Milano-Varese, nonché ai temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale. Un’opera che testimonia l’impegno continuo degli Automobile Club di Milano e Varese nel promuovere un progresso che tenga conto del patrimonio storico-culturale, garantendo al contempo innovazione e sviluppo. A questo proposito, il presidente di Automobile Club Varese, Giuseppe Redaelli, ha dichiarato:

“Cento anni della prima autostrada al mondo sono ben più di un ricordo storico. Rappresentano il continuo sviluppo dell’idea di una mobilità sempre più sostenibile, non disgiunta dalla ricerca di una sempre maggiore sicurezza, nel solco della geniale intuizione dell’ing. Piero Puricelli. Con orgoglio, Automobile Club Varese lo ricorderà, durante la cerimonia il 21 settembre, come illustre varesotto onorario per i suoi oltre 40 anni di residenza e partecipazione attiva alla vita di Lomnago, svelando il totem commemorativo, sintesi del suo pensiero e delle sue successive evoluzioni.”

Il programma della giornata:

La celebrazione prenderà avvio simbolicamente dal Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Lainate, a conferma della necessità di sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza stradale. Le autorità si trasferiranno successivamente a bordo di auto rappresentative dei diversi decenni, dal 1924 al 2024, verso l'Area di Servizio Villoresi Ovest, un luogo simbolo dell'autostrada.

21 settembre 2024 – Programma ufficiale

Ore 10.30 | Centro di Guida Sicura ACI-SARA, Lainate (Mi)

Trasferimento con auto rappresentative degli anni dal 1924 al 2024 che accompagneranno le Autorità all’Area di Servizio Villoresi Ovest, a cura degli Automobile Club di Milano e di Varese.

Ore11.30 Area di Servizio Villoresi Ovest, Lainate (Mi) Celebrazione istituzionale

Saluti di benvenuto di un rappresentante di Autogrill

Saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Lainate, Alberto Landonio*

Intervento del Presidente Automobile Club Italia, Angelo Sticchi Damiani

Intervento del Presidente Automobile Club Milano, Geronimo La Russa

Intervento dell’Amministratore Delegato Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi

Intervento del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana

Conclusioni del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Matteo Salvini

Svelamento e presentazione da parte del Presidente Automobile Club Varese, Giuseppe Redaelli, del totem celebrativo realizzato dagli Automobile Club Milano e Varese con il contributo di ACI-SARA e consegna delle targhe celebrative alle autorità intervenute da parte di Roberto Tomasi, Angelo Sticchi Damiani e del Presidente Automobile Club Milano, Geronimo La Russa.

Light lunch

Ore 16:30 Area di Servizio Brughiera Est, Castronno (Va) Cerimonia istituzionale con svelamento del totem commemorativo realizzato dagli Automobile Club Milano e Varese, con il contributo di ACI-SARA.