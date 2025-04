"Fra pozzi e scuole", un viaggio in Sierra Leone

Un’occasione speciale per raccontare la Sierra Leone attraverso gli occhi delle nostre volontarie Eleonora ed Alessia, tra pozzi d’acqua da costruire, scuole da ristrutturare e sorrisi da condividere.

Con loro, un ospite d’eccezione: Peter Bayuku Conteh, ex Ministro della Sierra Leone e Presidente dell’associazione partner Little Step Sierra Leone, premiato con l’Ambrogino d’Oro dalla Città di Milano.

"Fra pozzi e scuole", un viaggio nella Sierra Leone

E' stata un'occasione per fare il punto sui progetti passati ed in essere. Fondazione Fonte di Speranza ETS, sodalizio di Lainate attivo dal 2004, in questi primi 20 anni grazie alla collaborazione con Little Steps Sierra Leone ha realizzato ben 43 pozzi d'acqua , 2 scuole ed un centro medico nella regione di Kabala. Di tutti questi ed altri progetti trovate traccia sul sito www.fontedisperanza.org

In occasione della Giornata Internazionale dell’Acqua appena passata, si è dunque parlato di acqua ma anche di educazione, vita nei villaggi , sviluppo, giovani e famiglia africana. L'incontro si è concluso con un bel momento conviviale, durante il quale i numerosi ospiti hanno potuto rivolgere domande e chiarimenti a Peter Bayuku Conteh, che è stato lieto di rispondere, per una serata di solidarietà ed amicizia.

In fotografia: un momento della serata e Peter Bayuku Conteh premiato con un riconoscimento per i venti anni di partnership dal Presidente di Fonte di Speranza ETS Diego Sportiello.