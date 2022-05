Fra motori e pista: due giornate benefiche per chi scappa dalla guerra

La manifestazione

Per questa 11^ edizione ci sarà per la prima volta, Demo Road, l’esclusivo evento che permette di provare gli ultimissimi modelli di moto.

Kustom Road, alla sua 11^ edizione, approda ad Arese: sabato 28 e domenica 29 Maggio presso La Pista, il complesso congressuale e Centro di Guida Sicura di ACI Vallelunga adiacente a IL CENTRO, si svolgerà la manifestazione benefica a favore di tutte le persone fuggite dal conflitto in Ucraina.

Un evento unico e da non perdere

Evento unico nel suo genere, Kustom Road organizzato dal Moto Club SS 33 Sempione, Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) a registro C.O.N.I. con il sostegno de IL CENTRO, include eventi, contest e attività di intrattenimento aperto a tutti, non solo agli appassionati delle due ruote.

Per questa 11^ edizione, Moto Club SS33 Sempione propone, per la prima volta, Demo Road®, l’esclusivo evento che permette di provare gli ultimissimi modelli di moto dei brand più prestigiosi direttamente sul circuito de LA PISTA, per un’esperienza reale di guida in totale sicurezza. Per il test ride, è indispensabile la prenotazione registrandosi a questo link.

Kustom Road pensa anche ai più piccoli, organizzando attrazioni come la scuola di avvicinamento alla moto per i bambini con il progetto “Hobby sport FMI” che avrà luogo durante la giornata di sabato 28 maggio.

Non solo motori in pista

Ma non solo attività motoristiche: la due giorni di Kustom Road presso La Pista include anche una Country Arena dove diverse scuole di ballo country, appunto, si sfideranno durante il week-end della manifestazione nel contest Country Road e dove si alterneranno diversi DJ set per non smettere mai di “picchiare il tacco”.

Per iniziare a scaldare gli animi degli appassionati e di tutti gli interessati, all’interno del mall IL CENTRO presso la piazza fronte Primark, dal 14 al 29 maggio saranno esposte alcune delle moto più iconiche e prestigiose che faranno da cornice alla manifestazione Kustom Road.

Dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia da Covid-19, Kustom Road torna nel 2022 con un ricchissimo palinsesto di attività aperte a tutti coloro che vorranno non solo divertirsi, ma anche partecipare attivamente alla finalità benefica della manifestazione. Kustom Road, infatti, per diversi anni è stata particolarmente vicina al mondo dell’infanzia e, per l’edizione 2022 rivolge la propria attenzione ai profughi ucraini.

I soldi raccolti per chi ha bisogno

In particolare, il ricavato dell’edizione 2022 andrà a due associazioni di volontariato del territorio che si occupano di aiutare i più fragili, ossia coloro che hanno disabilità e i più bisognosi. A queste, si aggiunge una Onlus che da anni si occupa di bambini provenienti proprio dalle zone di guerra (inquinate dalle radiazioni del disastro di Chernobyl) e che in questi giorni hanno già ospitato più di 60 famiglie provenienti dall’Ucraina.

Costo dell’ingresso: € 5,00

Il programma:

Sabato 28 maggio dalle 09:30 a mezzanotte. Domenica 29 maggio dalle 09:30 per concludersi in serata

Demo Road dalle 9:30 alle 19:00 sia sabato che domenica con HARLEY DAVIDSON (Legnano), BMW MOTORRAD (Sarma Rho/Saronno), HONDA (Honda Macchion Legnano/Varese), YAMAHA (Motor Times Legnano/Saronno), BENELLI e ROYAL ENFIELD (Giupponi Moto Nerviano).

Dalle 10:00 alle 23:00 di sabato e domenica, presenti diverse postazioni di street food

Bikers Life, rivista motoristica specializzata, gestirà lo spazio dedicato al “Bike Show”. Moto customizzate che si sfideranno nelll’Italian Motorcycle Championship con termine domenica pomeriggio. I vincitori delle varie categorie parteciperanno alla finale a Lignano Sabbiadoro.

Nella palazzina espositiva saranno presenti stand di merchandising e abbigliamento per i motociclisti, ma anche per i ballerini di country e per il biker style.

In entrambe le giornate sarà presente un raduno di auto americane, raduno di mini d’epoca con la collaborazione del club Maiali da corsa, tattoo contest, 100 corsi di guida sicura gratis per 100 donne seguiti dal Team di piloti di Biker X dalle 9.30 alle 19 e, dalle 19 dei due giorni a cura di Carschoolbox, la possibilità di guidare supercar direttamente sul circuito.

Sabato serata a sorpresa dj set by Roberto Ferrari di radio DJ con area riservata in terrazza.