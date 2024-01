Fotovoltaico all’asilo nido di Morimondo

Il Comune di Morimondo ha ottenuto un finanziamento di 186.415,32 € dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il quale si procederà all’ Efficientamento energetico dell’asilo nido "Il Baule dei Balocchi" di piazza Sant’Alberto.

Sito Unesco

Il bando rientra nel Programma “Siti naturali Uunesco per il Clima 2023”ed era riservato ai Comuni che si trovano in aree Unesco. Il Comune di Morimondo rientra in un’area MAB Unesco grazie al fatto di essere uno dei Comuni che fanno parte del Parco del Ticino. Con questo intervento verrà realizzato l’impianto fotovoltaico, installata la pompa di calore per la produzione di aria calda e di condizionamento

A Morimondo già alle fine del 2022 erano inziati i lavori di installazione di colonnine di ricarica elettrica per le auto, a Caselle, Fallavecchia e 4 a Morimondo con la possibilità di ricarica veloce. Un servizio per tutti gli utenti che nei week end visitato il paese a pochi chilometri da Milano , un piccolo gioiello incastonato nella valle del Parco del Ticino. L'intervento era finanziato da un contributo di Regione Lombardia relativo a un bando al quale il Comune di Morimondo ha partecipato.

Evoluzione sostenibile

Un percorso di sostenibilità che il piccolo borgo consolida passo dopo passo. Un perfetto connubio tra storia e modernità che s’incontrano. Il paese famoso per la storica Abbazia Cistercense, non nega e sostiene lo sviluppo sostenibile.