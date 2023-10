Fotovoltaico alla primaria di Sedriano

Terminati i lavori di posa del nuovo impianto fotovoltaico sul tetto della scuola primaria di Sedriano Leopoldo Fagnani.

ha spiegato il sindaco Marco Re:

"Sono terminati i lavori per la posa di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto della scuola primaria Fagnani. Il nuovo impianto prevede anche l'impianto d'accumulo, vale a dire batterie che immagazzinano l'energia in eccesso prodotta dal fotovoltaico, in funzione di un suo utilizzo in un momento successivo".