Forza Farfalle, fateci sognare! Due rhodensi alle Olimpiadi

Due rhodensi in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi è il grande giorno delle Farfalle, la squadra azzurra di ginnastica ritmica guidata dalla rhodense Emanuela Maccarani e con Laura Paris in pedana.

Rho alle Olimpiadi

Testa e cuore sono rivolti alla “Porte de la Chapelle Arena” dove si stanno svolgendo le gare del programma di ginnastica ritmica. Giorni che la Direttrice Tecnica della nazionale italiana, la rhodense Emanuela Maccarani, vivrà con grande trasporto. Già ieri, quando sono salite in pedana le individualiste Sofia Raffaeli e Milena Baldassari. È doveroso sottolineare che il settore delle individualiste ha avuto un fortissimo impulso verso l’alto da quando la direzione tecnica è stata affidata alla Maccarani.

Maccarani e Paris

Nella mattinata di oggi Maccarani si metterà a bordo della pedana per seguire l’ingresso in gara della squadra che disputerà la qualificazione: una squadra, quella delle “Farfalle” che stavolta seguiremo con ancora maggior affetto, anche perché ne fa parte Laura Paris, la ragazza cresciuta alla Ginnastica Rho Cornaredo, passata alla Moderna Legnano e che oggi ritrova coach Maccarani vestendo l’azzurro Italia.

Domani la finale

In pedana servirà la prestazione perfetta, per guardare verso l’alto, perché Bulgaria, Israele, Cina, Spagna e Brasile faranno tremendamente sul serio.

Ma Emanuela Maccarani ha una certezza: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno talento, eleganza, tecnica e soprattutto la mentalità giusta per non lasciare nulla di intentato.

Appuntamento oggi, venerdì 9 dalle 10 con le qualificazioni mentre il clou è previsto sabato 10 alle 14 con la finale.