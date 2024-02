Forum Pnrr: le strategie per Lucernate e San Martino

Forum Pnrr: le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile per Lucernate e San Martino presentate ai consiglieri comunali di Rho. Ponti e cerniere, living street in via Tevere, Mast riqualificato, un palazzetto dello sport e percorsi ciclopedonali.

Il bando per le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile

Il bando per le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile è stato emesso da Regione Lombardia nel 2020, a fine luglio 2021 il progetto del Comune di Rho “Ponti e cerniere” presentato in aprile e dedicato all’area di Lucernate e San Martino si è classificato secondo. Nel gennaio 2023 è stata sottoscritta una convenzione con Regione Lombardia e nel dicembre dello stesso anno sono stati definiti nuovi stanziamenti per un importo pari a 2,1 milioni, che riguardano la ridefinizione della carreggiata in prossimità del ponte di Lucernate e la pista ciclabile Steccone-Lucernate lungo via Magenta. Ora è in corso l’approvazione dei progetti di fattibilità delle opere per un importo totale di oltre 20 milioni di euro di cui 16,9 milioni stanziati da Regione e 3.283.000 euro dal Comune di Rho.

"Rho la città che cambia"

SSUS Ponti e cerniere rientra nei progetti di “Rho la città che cambia” ed è stato presentato ai consiglieri comunali nell’ambito di uno dei Forum voluti appositamente dal sindaco Andrea Orlandi, affiancato dal vicesindaco Maria Rita Vergani, dall’assessora Valentina Giro e dalla dirigente ai Lavori Pubblici Annapaola Menotti, per tenere aggiornata l’aula consigliare. Otto gli esponenti di maggioranza presenti, per l’opposizione ha partecipato Stefano Giussani della Lega.

La parola all'assessore all'Urbanistica

L’assessore all’Urbanistica Edoardo Marini ha spiegato come il ministero della Cultura abbia spinto a modificare i piani dell’Amministrazione, avendo definito il cosiddetto “Steccone” in area ex Muggiani “non demolibile”:

"Sono stati approvati e trasmessi a Regione Lombardia i Piani di fattibilità tecnico economica che non vedono modificato il quadro economico, saranno approvati e consegnati entro marzo quelli ridefiniti alla luce dei finanziamenti aggiuntivi. Il SSUS tiene insieme opere e azioni sociali. Nel dicembre 2023 Regione Lombardia ha chiesto al governo una integrazione di spese sulle opere e non sulle azioni sociali correlate. Lo stanziamento di altri 2,1, milioni ha portato alla rivisitazione di alcuni progetti che dovremmo concludere entro il giugno 2027. Obiettivo è riqualificare una parte della città e i territori caratterizzati da una diversa qualità di infrastrutture e legami sociali. Ci sono realtà esistenti da riprogettare e linee che le collegano, si vuole migliorare la qualità dell’abitare oltre la ferrovia".

A Lucernate due palestre

A Lucernate, grazie a una gara europea, nasceranno in via Calvino due palestre con spogliatoi e tribune oltre a un hub sociale, come spazio di convivialità per chi svolge attività sportive e non solo. Via Tevere verrà ridefinita come strada scolastica a senso unico costellata da alberature, recuperando alcuni spazi interrati a scopo didattico e procedendo a qualche manutenzione interna alle scuole. Nascerà un parco – con spazio giochi, con l’aggiunta di 250 nuovi alberi nell’area, e ci sarà un Kiss and Ride, ovvero uno spazio di sosta breve che corre parallelo alla strada, ribattezzata “living street” fra città e campagna.

Il Mast sarà riqualificato

Il vicino Mast verrà riqualificato anche nella sua parte esterna (oltre a impermeabilizzare il tetto, saranno ricostruiti gli spazi dedicati alla radio e alle sale prove), al confine con il nuovo asilo nido finanziato in via San Martino da fondi Pnrr. Nascerà un collegamento ciclopedonale da Lucernate al polo scolastico con contestuale sistemazione paesaggistica e con la sistemazione del parcheggio industriale. In via Magenta sarà sistemata la pista ciclo pedonale e saranno messi in sicurezza gli attraversamenti tra la parte vecchia e quella nuova di Lucernate. Saranno valorizzati con orti condivisi e percorsi fitness i parchi Magenta e Prati e, infine, saranno sistemati gli arredi di via Della Vittoria e del parcheggio del cimitero. Si stanno portando avanti i vari progetti, mentre c’è anche l’ipotesi di una senior housing da costruire con finanziamenti esterni.

"Via Magenta diventa più urbana"

Ha precisato Edoardo Marini:

"Via Magenta diventa più urbana; il ponte pedonale che la sovrasta verrà demolito, per permettere una riqualificazione della strada. Lo hanno chiesto i residenti, cui abbiamo proposto due opzioni: consolidare o abbattere, facendo nascere un attraversamento protetto a livello stradale. Pensavamo che avrebbero scelto la prima opzione ma non è così. Il ponte nato nel 2007 è chiuso da tre anni, c’è un problema di consolidamento degli accessi, che non tengono più. Tenuto conto di quanto emerso nei vari incontri con i residenti, credo che l’ipotesi dell’abbattimento sia la più ragionevole. L’idea è di sfruttare le fermate dell’autobus esistenti per creare un’aiuola centrale con attraversamento protetto, con luci e segnalazioni, il che porterebbe a ridurre la velocità lungo via Magenta".

Il punto di vista dell'assessore alle Politiche sociali

L’assessore a Giovani e Politiche sociali Paolo Bianchi si è soffermato sulle azioni sociali del SSUS: