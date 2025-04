Fornaroli, nuovo record di parti per l'ospedale nel primo trimestre del 2025

Il reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Fornaroli di Magenta si conferma la prima scelta delle famiglie e dei neogenitori del territorio.

Fornaroli, record di parti nel primo trimestre del 2025

Secondo i dati dell’ultimo rapporto trimestrale di Asst Ovest Milanese, nei primi tre mesi del 2025 i parti eseguiti nel nosocomio magentino hanno superato quelli effettuati nello stesso periodo dello scorso anno. Grande affluenza anche per i workshop per future mamme e futuri papà organizzati dalla struttura sanitaria di via Donatori di sangue.

Nello specifico, da gennaio a marzo di quest’anno si sono registrate al Fornaroli 33 nascite in più rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. I numeri parlano nel dettaglio di 109 parti a gennaio (erano 87 nel 2024), 73 a febbraio (erano 70) e 88 a marzo (erano 80).

Un risultato, accolto con soddisfazione dalla direzione sanitaria, che arriva nonostante le problematiche sorte proprio nei mesi scorsi nel reparto di ginecologia e ostetricia, con le dimissioni in massa di sei operatori sanitari e in seguito anche del primario, e che conferma l’alta qualità del servizio offerto dalla struttura magentina anche in situazioni di criticità.