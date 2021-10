Garbagnate Milanese

Formazione avanzata per i volontari dell’associazione Presenza Amica Onlus. Essere volontari è compiere un gesto di grande solidarietà, quando si tratta di assistenza ai malati occorre oltre ai sorrisi avere un minimo di nozioni su come prestare gli aiuti necessari. Proprio per questo in Asst Rhodense è stato istituito un percorso formativo per i volontari dell’associazione Presenza Amica onlus con l’obiettivo di renderli partecipi al processo di presa in carico del paziente in Hospice e al domicilio, in particolare per soddisfare il bisogno di mobilizzazione.

Il secondo modulo formativo, concluso la scorsa settimana, traendo spunto dalla precedente esperienza, ha garantito elevati standard in termini di efficacia didattica e di gradimento dei discenti. Elemento cardine è stato il metodo della “Simulazione”, replicando così, anche nel contesto della mobilizzazione, la riproduzione di specifiche situazioni cliniche reali in un setting protetto. I partecipanti partendo dalle nozioni base hanno avuto modo di approfondire le conoscenze fino al raggiungimento di buoni livelli di conoscenze e competenze, necessari per riconoscere quelle situazioni di alert utili da segnalare al professionista sanitario.

Le parole di Annalisa Alberti, direttrice del corso di laurea in Infermieristica

“La sinergia da anni creata tra l’Asst Rhodense e la rete del volontariato è la chiave di successo per consolidare quelle dinamiche organizzative fondamentali per la presa in carico del malato, adottando tutte le strategie assistenziali rese disponibili da operatori competenti e capaci”.

Le parole di Furio Zucco, presidente dell’associazione Presenza Amica Onlus