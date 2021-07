ForestaMi: Parabiago sottoscrive il protocollo d’intesa per piantare alberi

Progetto ForestaMi: Parabiago sottoscrive il protocollo d’intesa di Città Metropolitana per perseguire gli obiettivi ambientali del 2030.

Il progetto ForestaMi a Parabiago

La Giunta ha aderito, anche per conto del Parco dei Mulini di cui Parabiago è comune capofila, al progetto ForestaMi promosso da Città Metropolitana con la finalità di realizzare interventi di piantumazione (3 milioni di nuovi alberi entro il 2030) sul territorio metropolitano. Per quanto riguarda nello specifico, per dare corso al progetto, la città di Parabiago ha indicato molte aree, tra le quali quelle lungo il fiume Olona e limitrofe che coinvolgono anche i territori del Comune di Nerviano, Canegrate, San Vittore Olona e Legnano.

Le parole di Quieti

Ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici Dario Quieti:

"Le aree verdi che abbiamo messo a disposizione del progetto ForestaMi sono quelle lungo il fiume Olona e questo ci permetterà di dare una certa continuità territoriale all’interno del Parco dei Mulini di cui siamo comune Capofila. Gli interventi di forestazione previsti ci trovano pronti dal punto di vista operativo e progettuale, perché ben si inseriscono in quanto già realizzato sul territorio negli anni precedenti. Mi preme, infine, sottolineare che tali interventi e la manutenzione, non comporteranno impegno di spesa per il nostro comune per i primi 5 anni".

"Piantumare significa riqualificare i quartieri"

Ha poi continuato il sindaco Raffaele Cucchi:

"Innanzitutto, piantumare significa riqualificare i quartieri. Come Amministrazione abbiamo investito molto negli ultimi anni in questa direzione, proprio perché convinti che più piantumiamo lungo i viali e in aree verdi, maggiore sarà la possibilità di migliorare il nostro benessere e qualità di vita. Per realizzare queste politiche ambientali, abbiamo sempre ricercato finanziamenti sovracomunali che ci permettessero di promuovere politiche ambientali in tal senso. ForestaMI, quindi, ci dà l’opportunità di implementare ulteriormente questa operazione con la finalità di creare corridoi verdi, connettere parchi, boschi, terreni agricoli, oltre a valorizzare il territorio e contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico".