"Food for profit", questo il titolo del film in programma giovedì 18 aprile alle 17 e lunedì 22 alle 21 all’auditorium comunale di via Meda a Rho.

"Food for profit": 387 miliardi di motivi per cui non vogliono che tu veda il film

Durante la serata di lunedì sarà presente la giornalista Giulia Innocenzi che guiderà il pubblico in un viaggio in giro per l’Europa.