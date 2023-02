Fonte di Speranza in RSA a Lainate per festeggiare il carnevale

Fonte di Speranza in RSA per festeggiare il carnevale

Ieri, domenica 26 febbraio, i volontari di Fonte di Speranza si sono recati alla RSA di viale Marche a Lainate per trascorrere un pomeriggio in allegria con i nonni presenti.

Gli ospiti, con cappellini e mascherine hanno festeggiato un carnevale particolare insieme a Vera Veronelli, Davide John Guerini e Massimiliano Boetti.

"Da sempre siamo attivi nel tessuto locale di Lainate e comuni limitrofi dove già nel 2008 abbiamo presentato a Villa Litta il "Presepe di Sabbia, oppure il progetto “Acqua che dà acqua che toglie” coinvolgendo le sicule di Rho fino ad arrivare ai giorni nostri con il sostegno alle famiglie in difficoltà portato avanti con la Caritas Lainatese - spiega Diego Sportiello presidente Fondazione Fonte di Speranza - Ringraziamo lo staff della RSA per la loro gentilezza e entusiasmo che hanno saputo trasmettere a tutti".

Fonte di Speranza

Fonte di Speranza è attiva dal 2004 come Onlus ed agisce principalmente in alcuni paesi in via di sviluppo, come Repubblica democratica del Congo e Sierra Leone, ma anche India e Ucraina.

Nel 2020 è diventata Fondazione, per dare maggiore spessore e durata alla sua missione. Negli ultimi anni si è concentrata nella realizzazione di pozzi d'acqua, ormai 30, e della loro manutenzione in Sierra Leone, e nella costruzione e mantenimento di tre piccoli centri medici in Repubblica democratica del Congo. Segue anche, grazie soprattutto all'aiuto di alcune attività commerciali lainatesi, il mantenimento di strutture come la casa famiglia Tupendane ed il centro contro la malnutrizione di Bukavu, seguite dall'amico missionario da 50 anni in Congo padre Giovanni Querzani. Si occupa anche di sostenere allo studio diversi ragazzi in Tamil Nadu (India) ed in Congo.