In mattinata il taglio del nastro con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti

Pubblico delle grandi occasioni questa mattina all’Ospedale Fornaroli di Magenta, per l’inaugurazione del Polo Tecnologico della struttura.

Fontana e Moratti inaugurano il nuovo Polo Tecnologico dell'Ospedale Fornaroli

Al Fornaroli sono giunti il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti, che insieme al Presidente dell’Asst Ovest Milano Fulvio Odinolfi e al sindaco di Magenta Chiara Calati, hanno intrattenuto la stampa, i sindaci del Patto Locale e molti primari ed personale dei reparti ospedalieri. Presenti anche i consiglieri regionali Luca Del Gobbo, Silvia Scurati e Curzio Trezzani, con i comandanti delle varie Forze dell’Ordine di Magenta: Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, nonché la Protezione Civile e le rappresentanti delle associaziaoni di volontariato che operano all’ospedale.

Odinolfi ha esordito ricordando le eccellenze del nosocomio di Magenta e il nuovo Pronto Soccorso, aperto durante la pandemia e per questo mai inaugurato ufficialmente, ma fiore all’occhiello, come i tanti macchinari all’avanguardia, per le diagnosi e le cure, presenti in città.

Il presidente della Regione ha ringraziato tutti gli operatori sanitari, la protezione Civile, le FdO e i volontari delle associazioni, per la loro opera giornaliera, particolarmente preziosa durante la pandemia.

Oggi vengono inaugurate importanti opere che vanno a costituire un nuovo polo tecnologico con attrezzature e strumentazioni all'avanguardia - spiega Fontana - Regione Lombardia costantemente lavora per mantenere strutture ospedaliere d'eccellenza.

Letizia Moratti ha ricordato le eccellenze del Dipartimento Materno Infantile, con un percorso nascita moderno che accoglie 1000 parti all’anno e la nuova Unit dedicata agli adolescenti, unica nel territorio. La vicepresidente regionale ha anche promesso che a breve al Fornaroli sarà riaperta la vasca per le cure in acqua.

Il sindaco Chiara Calati ha fatto gli onori di casa e, dopo i saluti ai tanti ospiti e colleghi del territorio ha ribadito l’importanza di avere un ospedale come quello di Magenta, all’avanguardia per capitale umano e tecnologia.

L’inaugurazione di questo nuovo polo tecnologico è giunta a concludere in bellezza i festeggiamenti dei 50 anni del Fornaroli e il consigliere Del Gobbo ha consegnato al presidente Fontana e alla vicepresidente Moratti un libro sui 50 anni dell'Ospedale. Il Polo, che prevede blocco operatorio, rianimazione e terapia intensiva cardiologica, è già stato collaudato e attrezzato con macchinari, strumentazione e posti letto. Manca solo l’accreditamento di Ats, per cui dovrebbe essere operativo fra poche settimane.