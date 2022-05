Fontana "benedice" la Lega di Magenta e Del Gobbo

Un mix tra esperienza e freschezza con l'obiettivo di essere ancora protagonista. Si è presentata ufficialmente nella serata di ieri, mercoledì, la lista del Carroccio magentino a supporto del candidato sindaco del centrodestra Luca Del Gobbo.

Nella cornice di Casa Giacobbe sono diversi gli esponenti del partito col vessillo di Alberto da Giussano ad essere intervenuti a partire proprio dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Insieme a lui i consiglieri regionali Silvia Scurati e Curzio Trezzani e il coordinatore provinciale Ticino Alessio Zanzottera.

A fare gli onori di casa e a dettare i tempi della serata ci ha pensato il segretario cittadino del Carroccio Kevin Bonetti che ha introdotto i vari ospiti tra cui proprio il Governatore lumbard.

"Noi del centrodestra e in particolare noi della Lega non amiamo molto le parole e le chiacchiere, quelle le lasciamo agli altri - ha spiegato Fontana - A noi piace fare e far parlare i fatti. Qui a Magenta la squadra della Lega ha fatto tanto presentando un'idea concreta di futuro ed il messaggio che lanciamo è questo, anche candidando Luca Del Gobbo perchè vogliamo che Magenta continui a fare e avere un futuro migliore".