Fondi regionali per la Protezione Civile di Santo Stefano Ticino

Il Comune di Santo Stefano Ticino è fra gli enti che Regione Lombardia ha finanziato per l'acquisizione di mezzi ad uso esclusivo della Protezione Civile.

Il Comune complessivamente riceverà da Regione Lombardia una somma pari a 60.390mila euro, per il progetto denominato “Pronto Intervento in Emergenza Idrica” deliberato dalla Giunta l'8 settembre, mentre i restanti 6.710mila euro verranno invece stanziati con fondi propri di bilancio.

Ha affermato il vicesindaco Fabio Cucchetti:

"Con questa somma, la Giunta comunale disporrà l’acquisto di un nuovo mezzo da mettere a disposizione del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Corbetta convenzionato con il Comune che andrà così ad affiancarsi alla Citroen Picasso già in uso all’associazione costantemente attiva sul territorio con finalità di supporto alle attività comunali. In particolare, verrà finanziato l’acquisto di un Mitsubishi L200 Club CAB che oltre all’equipaggiamento di serie verrà accessoriato con gli allestimenti richiesti da Protezione Civile, e corredato di una motopompa idrovora con portata di 2500l/m".

Ha poi continuato:

"Dopo essere risultati fra i vincitori del bando per l’acquisto di attrezzature ad uso esclusivo di protezione civile lo scorso anno, che ha portato il nostro paese a dotarsi di equipaggiamenti per la prima accoglienza, oggi il Comune di Santo Stefano Ticino è nuovamente premiato da Regione Lombardia con ulteriori fondi da destinare ai volontari di Protezione Civile. Ancora una volta, il risultato ottenuto dimostra la capacità programmatoria del nostro Ente e la capacità di accedere a fondi sovracomunali, nell’ottica di individuare risorse aggiuntive a quelle disponibili per erogare servizi ulteriori alla cittadinanza".