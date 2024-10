Fondi all’Ipsia Puecher per realizzare un braccio robotico

L’Ipsia Puecher di via Bersaglio sostenuta dal Banco Bpm all’interno del Progetto Scuola.

Contributo dal Banco Bpm per l’acquisto dei componenti, per la realizzazione di un braccio robotico

E’ di queste ore, la notizia che l’istituto rhodense riceverà un contributo dal Banco Bpm per l’acquisto dei componenti, per la realizzazione di un braccio robotico controllato da PLC/microcontrollore Arduino. La realizzazione e l’implementazione del progetto rientra nella politica di rinnovo dei laboratori di elettronica, utilizzati dagli oltre trecento studenti dei corsi Manutenzione della scuola, e contribuirà a sviluppare le loro competenze tecniche nell’ambito dell’automazione industriale.

"Il preside Emanuele Contu: Tenersi al passo con l’innovazione tecnologica è essenziale"

«Siamo grati a Banco Bpm per averci coinvolti nel Progetto Scuola, consentendoci di ampliare ulteriormente le dotazioni tecniche dei nostri laboratori - afferma Emanuele Contu, dirigente scolastico dell’IS Puecher Olivetti di via Bersaglio - Tenersi al passo con l’innovazione tecnologica è essenziale per garantire valore ai corsi di Istruzione Professionale e rinsaldare il nesso tra scuola e mondo del lavoro che è al cuore del nostro progetto di scuola».

Il progetto scuola attivato nel 2018 ha permesso a numerosi istituti di realizzare progetti importanti

Soddisfatti anche i dirigenti della Bpm. «Siamo particolarmente orgogliosi del Progetto Scuola poiché ci consente di sostenere il tessuto sociale del territorio attraverso la scuola che è un’istituzione fondamentale – ha commentato Marco Aldeghi, responsabile Direzione territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco Bpm – Fornire un aiuto concreto alle scuole significa infatti investire nei giovani e quindi nel nostro futuro». Il progetto scuola è stato attivato da Bpm nel 2018 e ha permesso a numerosi istituti di realizzare progetti importanti.