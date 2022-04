Fondazione Palio di Legnano: Stefania Bariatti e Luca Roveda completano il Cda

Consiglio di amministrazione

Sono stati nominati ieri sera, lunedì 4 aprile, dal Comitato di indirizzo.

Fondazione Palio: sono Stefania Bariatti e Luca Roveda gli ultimi due membri del Consiglio di amministrazione che nella serata di ieri, lunedì 4 aprile 2022, sono stati espressi dal Comitato di indirizzo.

Fondazione Palio di Legnano Ets: completato il Consiglio di amministrazione

Bariatti e Roveda completano l’organo presieduto da Mariapia Garavaglia (indicata dal sindaco), Alberto Romanò (indicato dalla Famiglia Legnanese) e Massimiliano Roveda (indicato dal Collegio dei capitani e delle contrade). «Con queste nomine si arricchisce il quadro dei profili professionali presenti nel Consiglio d’amministrazione - commenta la presidente Garavaglia - Come annunciato nella conferenza stampa dello scorso 8 marzo, a completare le competenze presenti in CdA si riteneva opportuno inserire un alto profilo legale e uno con forti legami con il mondo imprenditoriale e delle associazioni locali; due identikit cui la professoressa Bariatti e il dottor Roveda rispondono in pieno. Adesso il Cda è pienamente operativo per le sfide impegnative che si trova ad affrontare a brevissimo termine, visti i due mesi scarsi che ci separano dal giorno della disputa del Palio di Legnano. A tutti i migliori auguri di buon lavoro per il successo che questa splendida manifestazione merita».

Stefania Bariatti, professore di Diritto internazionale all'Università degli studi di Milano

Di seguito la presentazione dei due consiglieri nominati ieri: Stefania Bariatti, nata a Milano, è attualmente professore ordinario di Diritto internazionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano; componente del Consiglio di amministrazione di A2A spa, Bnl spa (Gruppo Bnp Paribas) e di Mfe-MediaForEurope N.V. (già Mediaset spa); componente del Governing council di Unidroit-International organisation for the unification of private law e membro del Consiglio e presidente del Comitato tecnico antitrust dell’Associazione bancaria italiana-Abi.

Luca Roveda, amministratore di Roveda assicurazioni e creatore di Roveda Lab

Luca Roveda, nato a Legnano, è laureato in Giurisprudenza all’Università degli studi di Milano. È amministratore di Roveda assicurazioni Sas e creatore di Roveda Lab, spazio polifunzionale dedicato ad attività di team-building, corsi, eventi aziendali e promozionali dedicati ai clienti. Dal 2018 è vicepresidente della Famiglia Legnanese, dal 2019 presidente dell'Us Legnanese 1913, dal 2017 è membro del Consiglio di amministrazione di Sergaav srl, società di servizi del Gruppo Aviva, dal 2019 al 2020 delegato Uea (Unione europea assicuratori), dal 2020 è Risk management per il Distretto Rotary 2041, nel 2013 è stato presidente Rotary Busto-Gallarate-Legnano.