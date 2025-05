Folla per Fabrizio Corona, il re dei paparazzi in città per farsi barba e capelli

Era una via Roma gremita di curiosi quella che nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio ha atteso a Magenta l'arrivo, niente meno, che di Fabrizio Corona. L'imprenditore ed ex re dei paparazzi si è infatti recato al barbershop I Miricani per un trattamento barba e capelli che ha ovviamente destato l'attenzione dei cittadini, giovani e meno giovani.

Folla per Fabrizio Corona, il re dei paparazzi a Magenta

Reduce dal recente successo del suo canale Youtube Falsissimo, Corona è giunto a Magenta in quanto amico di Leonardo Pipitone, titolare del negozio. Centinaia di giovani e meno giovani hanno avuto l'opportunità di conoscerlo personalmente, di scattare assieme a lui un selfie e di chiedere un autografo.