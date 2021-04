Flavio, 12 anni, pulisce le strade di Inveruno

Si chiama Flavio, ha 12 anni, e nel fine settimana pulisce insieme alla sua famiglia alcune vie di Inveruno: ora ha ricevuto un riconoscimento dal Comune.

Flavio, 12 anni, in campo per il bene del paese

A raccontare la storia del giovane inverunese è il sindaco Sara Bettinelli nella mattinata di oggi, sabato 24 aprile 2021.

“Lui è Flavio, un nostro giovane concittadino di 12 anni che mi ha scritto facendomi alcune richieste e sottoponendomi alcune questioni. Lui, il sabato e la domenica, quando è in giro assieme ai familiari pulisce ‘alcune vie del paese perché non mi piace vedere le strade sporche’. Ha notato che questo sue gesto, tanto importante, attrae l’attenzione dei passanti.

Per questo ha chiesto: ‘Mi piacerebbe avere un simbolo di autorizzazione ad esempio un gilet perché quando sono in giro con i miei due sacchi di rifiuti ( generico e vetro-lattine-alluminio) le persone mi guardano strano. grazie e arrivederci Flavio'”.

Il riconoscimento del Comune

E oggi, sabato 24 aprile, è arrivato il riconoscimento per Flavio. Ha infatti continuato Bettinelli:

“Oggi ho incontrato Flavio assieme all’assessore Silvio Barera. Abbiamo colloquiato in merito al suo senso civico che così concretamente mette al servizio della nostra Comunità. L’ho ringraziato a nome mio, dell’Amministrazione e della Comunità tutta per il suo impegno. Ed abbiamo dotato Flavio, tra le altre cose, di un cappellino che possa essere quel “simbolo” di riconoscimento, così come da lui richiesto. Grazie Flavio per l’esempio concreto che dai a tutti noi!!!”.