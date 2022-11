Flash mob in piazza San Vittore a Rho

L’Associazione Special Olympics, in occasione della giornata internazionale della disabilità, ha organizzato nel pomeriggio di ieri, 26 novembre 2022, in piazza San Vittore a Rho una serie di Flash Mob

Per lanciare un messaggio positivo

L’Associazione Special Olympics, in occasione della giornata internazionale della disabilità, ha organizzato nel pomeriggio di ieri, 26 novembre 2022, in piazza San Vittore a Rho una serie di Flash Mob dedicati al «Lancio della danza sportiva» invitando i team lombardi nelle piazze per dare un segno visibile a tangibile dell’impegno di chi quotidianamente si occupa d’inclusione e volontariato attraverso l’attività fisica e lo sport.

Molte le associazioni presenti

L’iniziativa è stata prontamente accolta anche a Rho dal Presidente dell’Associazione Sesamo Giuseppe Alì che, con l’aiuto di Ilenia Nobile e il suo team, ha organizzato tutto ciò che poteva servire per regalare, anche alla nostra città, un momento di condivisione tra diverse realtà che si dedicano a persone con disabilità. Presenti in piazza le Associazioni «Sesamo», «I Quadrifogli di Vigevano», «Oltretutto97» Lecco e «Bresciana non solo sport» che, con l’aiuto della scuola di ballo IN.Ballet, da quindici anni a sostegno delle attività di volontariato per la Rhodense Sesamo, hanno ballato a ritmo di musica dance anche dopo lo «Stop» che decretava la fine del flash mob. Non sono mancate le richieste di «Bis» che hanno continuato a regalare emozioni quasi a non volerne vedere la fine. «È stato un pomeriggio intenso, bello, emozionante. Con molta partecipazione da parte di cittadini e gruppi esterni a Rho. Per me la prima volta nell’organizzazione di un flash mob» Racconta Giuseppe Alì «Vedere unite le associazioni per un unico scopo è stata un’esperienza importante.