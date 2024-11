Firmato accordo per realizzare la strada Bubbiano-Casorate

E’ stata definita una «giornata memorabile». E' stato siglato l’accordo tra Città Metropolitana di Milano, che ha stanziato 1 milione 620mila euro, Provincia di Pavia che ha stanziato 330mila euro, i Comuni di Casorate Primo, Bubbiano, Clavignasco e Rosate, per la realizzazione del nuovo tratto di strada che unirà Bubbiano a Casorate. Al tavolo per la firma, i soggetti che hanno voluto e concretizzato questo progetto molto importante per la zona, stanziando le risorse necessarie per la sua progettazione e realizzazione.

Per collegare meglio due province

La Città Metropolitana di Milano contribuirà in misura significativa alla realizzazione di una nuova strada nel tratto compreso tra Bubbiano e Casorate Primo, in sostituzione dell'attuale tracciato che da tempo non garantisce il transito in sicurezza essendo stretto e tortuoso. Si tratta di un itinerario la cui riqualificazione è molto attesa dai cittadini e dalle imprese di Bubbiano, Calvignasco, Rosate e Casorate Primo. La Città Metropolitana ha già realizzato il progetto preliminare di questa nuova infrastruttura, fortemente voluta dal territorio, che sarà lunga poco meno di un chilometro e sarà costituita da due corsie di 3,50 metri ciascuna e da due banchine pavimentate di 1,25 metri. Una volta ultimata la nuova strada sarà gestita dalla Provincia di Pavia, sul cui territorio insiste.

Tra i presenti che ha manifestato soddisfazione per l’accordo il sindaco di Rosate Carlo Tarantola, uno dei Comuni che usufruirà di questa nuova direttrice con ricadute positive.

La soddisfazione del sindaco di Rosate

«Un lungo percorso che dopo anni si concretizza. Dopo 50 anni finalmente i cittadini del territorio potranno avere una strada nuova in assoluta sicurezza. Un risultato straordinario, che favorirà il flusso di traffico tra le due province quella pavese e milanese – spiega il primo cittadino di Rosate – Un tratto non particolarmente lungo, ma fondamentale. Favorirà la circolazione di auto, bus e mezzi pesanti, una strada moderna. Per quanto riguarda il crono programma per la realizzazione i tempi dovrebbero essere così ripartiti: il 2025 per i progetto esecutivo, dopo di chè se tutto fila liscio tra il 2026 e il 2027 sarà realizzata la nuova strada».

Soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco metropolitano Francesco Vassallo, dalla consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo e dal consigliere metropolitano e assessore del Comune di Rosate Daniele Del Ben che ha segnalato a Città Metropolitana la necessità e urgenza dell'opera: «La scelta di Città Metropolitana di contribuire in maniera determinante alla realizzazione della strada sarà molto apprezzata dai tanti cittadini dei Comuni del milanese che quotidianamente percorrono quel tratto per accedere anche a servizi di primaria importanza offerti da Casorate Primo (l’ospedale) e Pavia. Anche i mezzi del trasporto pubblico locale potranno finalmente transitare in piena sicurezza».