“Fine vita”: le questioni aperte in un incontro ad Arese

L’approvazione della legge sul fine vita in Italia ha sicuramente riaperto domande e dubbi nel merito del tema e acceso il dibattito sugli aspetti della libera scelta e dell’autodeterminazione dell’individuo.

“Fine vita”: le questioni aperte

Consapevole dell’importanza dell’argomento e delle sue implicazioni etiche, il Laboratorio di Arese propone un incontro a più voci per poter approfondire e confrontarsi nel modo più completo all’interno della complessità del tema.

Sarano presenti ben tre relatori d’eccezione: Giada Lonati, medico palliativista e direttrice sociosanitaria di Vidas, l’organizzazione non profit che da 40 anni si occupa di assistenza ai malati inguaribili a domicilio e in hospice e che nel 2019 ha inaugurato Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia; Carla Pessina, già direttrice dell'Unità Operativa della Terapia intensiva dell’Ospedale di Rho e Carlo Casalone, medico, filosofo, teologo della Pontificia Accademia per la Vita, fra i suoi tanti studi e incarichi, si è interessato particolarmente alle questioni di bioetica.

L’incontro si terrà giovedì 1°dicembre alle 18.15 presso la Casa delle Associazioni, viale dei Platani, 6 ad Arese. L’ingresso è libero.