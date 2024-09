Fine settimana di eventi per i cento anni della A8 Milano-Varese

Oggi il via delle celebrazioni nell’area di servizio Villoresi Ovest col Ministro Matteo Salvini.

I cento anni della A8 Milano-Varese

In occasione del centenario della prima autostrada italiana, la A8 Milano-Varese, Autostrade per l’Italia ha organizzato una serie di eventi commemorativi per tutto il weekend. Il gruppo festeggia il traguardo delle 100 candeline con la promozione di iniziative che celebrano non solo il passato, ma anche il futuro dell’infrastruttura, che è oggi la prima autostrada a 5 corsie del Paese, grazie a un progetto di potenziamento promosso dal Gruppo Aspi.

Cerimonia nell’area di servizio Villoresi Ovest

A dare il via alle celebrazioni, nella giornata di oggi, sabato 21 settembre, la cerimonia nell’area di servizio Villoresi Ovest, luogo simbolo dell’autostrada A8 che ha visto la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dell’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi. In ricordo della costruzione della Milano Varese, l’ACI ha donato alle aree di servizio Villoresi Ovest e Brughiera Est due diversi totem, realizzati dall’artista Lorenzo Martinoli.

Domenica la sfilata di auto d’epoca

Domani, domenica, sfileranno lungo la Milano-Varese le auto e moto d’epoca, rigorosamente legate agli anni ’20-’30 e iscritte all’Automotoclub Storico Italiano. La partenza dell’evento, promosso da ASI e sponsorizzato da Autostrade per l’Italia, è prevista dal palazzo sede della Regione Lombardia, a Piazza Città di Lombardia a Milano, in direzione Varese, per poi proseguire il viaggio fino al parco di Ville Ponti a Varese.