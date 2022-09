Fine settimana di appuntamenti per l'associazione Nastro Verde

Fine settimana particolarmente intenso per la Sezione Lombardia della Associazione Nazionale “Nastro Verde” decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana con sede in Legnano.

Gli appuntamenti dell'associazione Nastro verde

Numerosi soci sono stati impegnati in tre cerimonie. La prima a Verona , dove si è tenuto il 13° raduno Nazionale, quest’anno dedicato alla Polizia di Stato, nel corso del quale si è svolta la premiazione di un concorso letterario riservato ai soci del “Nastro Verde”, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e personale in servizio della Polizia di Stato in Verona e Provincia. Il nostro socio onorario Gen.D. Bruno TOSETTI ha ricevuto un attestato di apprezzamento per l’opera: “ quarant’anni fa con il piumetto in Libano” .

Con dei video realizzati da studenti di scuole superiori si sono ricordati 5 Assistenti e Agenti scelti della Polizia di Stato, medaglie d’oro al valor civile , che hanno perso la vita nel compimento del proprio dovere. Ha concluso la giornata un concerto di beneficenza ,a favore dell’UNICEF, presso l’Auditorium Gran Guardia tenuto dall’orchestra “ I Musici di Santa Cecilia”di Verona. Nel corso della manifestazione si sono tenute cerimonie presso la Questura ed il Sacrario Militare Tempio Ossario di Verona con l’alza bandiera e la deposizione di corone , alle quali hanno partecipato le massime autorità civili e militari della Provincia di Verona. La Santa Messa nella Basilica di San Zeno, Patrono della città ed il successivo pranzo presso il Circolo Unificato in Castelvecchio hanno concluso il raduno.

Gli appuntamenti a Solbiate Arno e Legnano

La seconda in Solbiate Arno (VA) per le celebrazioni di San Maurizio, patrono della città e della nostra Associazione commemorato con una Santa Messa officiata da Mons. Giuseppe Vegezzi vicario Episcopale e dal Parroco don Paolo Croci; e infine a Legnano per le celebrazioni del 40° anniversario delle Missioni Libano 1 e 2 organizzate dalla Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Legnano .

Alle manifestazioni hanno partecipato numerosi cittadini curiosi di conoscere l’Associazione che promuove i rapporti tra le varie Forze Armate, i Corpi di Polizia ed i cittadini.