Fiera Milano di Rho capitale europea per la sicurezza

Per tre giorni, da lunedì 22 a mercoledì 24 novembre dalle 9.30 alle 18, Fiera Milano di Rho ospiterà "Sicurezza 2021", manifestazione di riferimento a livello europeo per security e antincendio, con l'esposizione di soluzioni innovative sulla sicurezza, riservate ai professionisti.

Fiera Milano capitale della sicurezza

La Polizia di Stato parteciperà all'evento fieristico, che ogni due anni si svolge a Milano, ed ha allestito, con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico Logistico della Questura, al padiglione 7, lo stand S01 - T10 - T01 - U10 dove personale della Questura di Milano e delle specialità della Polizia di Stato sarà presente per illustrare le attività istituzionali di specifica competenza. All'interno dello stand, il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica Lombardia con le più moderne tecnologie investigative illustrerà ai visitatori le attività sulla scena del crimine. Il 2° Reparto Volo Milano Malpensa esporrà la propria attività con l'esposizione di due modellini di velivoli, visori e materiale di reparto, mentre il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia sarà presente con la propria vettura attrezzata Jeep Renegade e l'Autocentro con la storica Fiat AR 55 "Fotoelettrica" Il Compartimento Polizia Postale Lombardia illustrerà l'attività quotidiana contro il cyberbullismo, truffe online e di contrasto alla pedopornografia mentre il

Compartimento Polizia Stradale Lombardia, con il proprio Ufficio Mobile utilizzato sulle arterie stradali e autostradali regionali, illustrerà l'attività volta a

ridurre l'incidentalità e le sue conseguenze. Verrà esposto e fatto provare al pubblico il visore che simula lo stato di ebbrezza per sensibilizzare l'utenza sugli

effetti negativi della guida. Il Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia, inoltre, esporrà agli utenti le iniziative di contrasto a tutti i comportamenti anomali

ed illeciti nelle stazioni.

Altre opportunità

L'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Milano parteciperà alla manifestazione con personale medico specializzato e l'ambulanza della Polizia di Stato

attrezzata per gli interventi sia in manifestazioni di ordine pubblico che per sicurezza sul lavoro. L'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sarà presente

con due moto e due bike utilizzate per il controllo del territorio cittadino e, lunedì 22 dalle 10 alle 12, effettuerà delle dimostrazioni con le proprie unità

cinofile. Il 3° Reparto Mobile della Polizia di Stato, con il proprio Iveco ML utilizzato nei servizi di ordine pubblico, illustrerà, con il Red Man utilizzato per la formazione del personale, le attività istituzionali che espletano quotidianamente per la gestione dell'ordine pubblico.