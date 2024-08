Fiera di San Rocco, ecco il programma

Novantacinquesima Fiera di San Rocco, definita la tre giorni di eventi per il tradizionale appuntamento settembrino di Lainate.

Lainate

Il finesettimana di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre porterà in città animazione, intrattenimento, musica e street food. Si avrà il grande via nel tardo pomeriggio di venerdì, con la FitAvis Run, la gara podistica non competitiva organizzata dall’Avis Lainate. Alle 21, al teatro Naturale, il festival del Teatro, della Musica e della comicità delle Terre Insubri 2024: reciteranno Max Pisu, Giancarlo Barbara, Luca Klobas. Sabato si entra nel vivo: dalle 10 e 30 all’Ariston Urban Center laboratori teatrali e artistici per bambini, da prenotare. Nel pomeriggio nelle sale di villa LItta si inaugura la mostra «Una storia lunga 100 anni. L’Autostrada dei Laghi attraverso il collezionismo» curata dal Circolo Filatelico e Numismatico lainatese e Associazione Santa Virginia. Nel Ninfeo della Villa ci sarà poi la rievocazione storica, con biglietto di ingresso, a cura dell’associazione Amici di Villa LItta dal titol «Quand gh’eran i Sciur. Splendori di epoche passate a Villa Litta». Il tutto mentre per le vie del centro saranno posizionati truccabimbi e palchi per concerti musicali. Dalle 18 alle 21, in piazza Vittorio Emanuele, protagonista il locale Comitato della Cri di Lainate per festeggiare il 160esimo anni di fondazione della Croce Rossa. E poi ancora musica e trampolieri in giro per le vie del centro.

Fiera di San Rocco

Domenica si proseguirà con una giornata altrettanto piena di iniziative: dalle 8 alle 23 in via Filzi ci sarà il mercato straordinario degli ambulanti, in via Re Umberto esposizione di quadri e pittura en plein air. In villa LItta ancora la mostra dedicata all’autostrada dei Laghi visitabile nel pomeriggio così come la rievocazione storica a cura degli amici di Villa Litta.

. Poi nel parco, dalle 16 alle 18, lo spettacolo delle mongolfiere accompagnate da spettacoli di giocoleria e clowneria. Per poi chiudere alle 21 all’Ariston Urban Centere con il concerto del Corpo Musicale Verdi di Lainate al cui termine, previto per le 22 e 45, ci sarà il sempre atteso spettacolo pirotecnico.

Questi eventi saranno accompagnati dalla presenza degli stand delle associazioni locali, dai negozi aperti e dallo sbaracco promosso dalla delegazione Commercianti di Lainate, da giostre per i più piccoli e street food per gli affamati.