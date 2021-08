Fiera di Nerviano annullata: la Prefettura dalla parte dell'Amministrazione

Annullata la Fiera di San Fermo a Nerviano, l'annuncio del sindaco: "Non riusciamo a controllare il, Green Pass, troppi accessi alle bancarelle".

Oggi, lunedì 9 agosto, si sarebbe dovuta tenere la Fiera di San Fermo a Nerviano. Qualche giorno fa però l'Amministrazione ha annunciato l'annullamento. Il motivo? Le difficoltà da parte di Comune e Polizia Locale a controllare il Green Pass agli utenti viste le numerose vie d'accesso alla fiera.

A dar ragione al primo cittadino è stata anche la Prefettura che sottolinea che "in zona bianca consentito l'ingresso alle fiere solo se muniti di Green Pass". Gli accessi sarebbero quindi dovuti essere contingentati e controllati cosa che il sindaco ha detto non essere controllabile dal Comune e dalla Polizia locale.

"Il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche' in vigore dal 23 luglio 2021, prevede, in particolare, che a partire dal 6 agosto, anche per accedere alle fiere occorrerà essere in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da Covid-19 nei sei 6 precedenti, anche in zona bianca. Nella considerazione che l’accesso alla fiera potrà avvenire da diversi punti delle vie cittadine e che gli stessi non potranno essere tutti presidiati per il controllo dei Green Pass, con rammarico, si informa che la fiera di san Fermo non si svolgerà".