Fiera d'autunno cancellata dalle elezioni

Fiera d'autunno: quest'anno l'appuntamento salta. Ecco perché

Succede a Magnago. Prevista tradizionalmente per l'ultimo lunedì del mese di settembre, quest'anno la manifestazione cadrebbe proprio in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano. A causa della tornata elettorale, gli agenti della Polizia Locale magnaghese saranno impegnati tutto il giorno e non potranno presenziare contemporaneamente alla fiera che avrebbe dovuto svolgersi nel centro di Magnago. "Abbiamo valutato che il Comando di Polizia Locale dovrà prestare l’obbligatorio servizio elettorale dalle 6.30 di domenica 25 settembre fino alla conclusione dello spoglio elettorale, garantendo il servizio armato di scorta alle schede elettorali fino alla consegna finale e che, per un corretto svolgimento della Fiera in oggetto il suddetto personale di Polizia lunedì 26 settembre dovrebbe iniziare l’orario lavorativo alle 5.30 e concluderlo alle 20 circa dello stesso giorno - spiega la delibera di Giunta - Non abbiamo personale a disposizione per garantire l’obbligatorio servizio elettorale e la contemporanea presenza alla manifestazione fieristica del lunedì". Da Piazza Italia si dichiarano dispiaciuti per l'annullamento della Fiera ma altresì obbligati dalla situazione venutasi a creare. "Nonostante avessimo avviato la macchina organizzativa dell’evento, la decisione di Roma di indire le elezioni ha fatto annullare la manifestazione" ha spiegato l'assessore Franco Piantanida.