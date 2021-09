Fiaccolata virtuale in ricordo di Maurizio Di Lello, il 23enne affetto dalla sindrome Charge venuto a mancare in questi giorni.

Fiaccolata virtuale per Maurizio

L'idea arriva direttamente da Mondo Charge, l'associazione che raggruppo famiglie di bambini e ragazzi nati con la sindrome Charge: una fiaccolata virtuale per ricordare Maurizio Di Lello, 23enne di Rescaldina venuto a mancare in questi giorni. Maurizio era nel cuore di tutto il paese: buono, sempre gentile, tutti hanno imparato a conoscerlo grazie a papà Luigi (presidente dell'associazione, che ha sede in paese) che ogni giorni postava su Facebook le tappe della loro vita insieme.

L'iniziativa

L'associazione ha quindi pensato a un'iniziativa in memoria di Maurizio: "Per ricordare Maurizio ci uniamo ai genitori Luigi e Lorella nel rito funebre con una fiaccolata virtuale - spiegano da Mondo Charge - Per partecipare puoi accendere una candela, alle 15, e postarla sui tuoi social taggando l'associazione @mondo.charge".

E aggiungono: "UN FIORE PER MAURIZIO: Se vuoi fare una donazione in ricordo di Maurizio, puoi farla tramite bonifico IBAN IT64F0521650280000000002942

o PAYPAL al seguente link cliccando sul pulsante DONAZIONE https://mondocharge.it/come-aiutarci/