Festa per la seconda centenaria di Vanzaghello

Compleanno a tre cifre per la vanzaghellese Giovanna Zara, che martedì 18 febbraio ha raggiunto il traguardo dei cento anni. Per un avvenimento così speciale a condividere il momento di festa per lei alla Casa di riposo San Giuseppe di Castano Primo, dove è ospite, sono arrivati anche il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti e l’assessore Simona Giudici.

Gli auguri dell'Amministrazione

«Complimenti e congratulazioni. Sei un esempio e un punto di riferimento per tutti. Un augurio grande da parte di tutta l’Amministrazione comunale e dalla comunità di Vanzaghello. E un ringraziamento alla famiglia per l’invito», così si è rivolto il primo cittadino alla neo centenaria.

Le centenarie

Giovanna Zara è la seconda vanzaghellese a detenere il primato dei cento anni. Quest’anno prima di lei, nel mese di maggio, la comunità ha festeggiato il centenario di Giuseppina Maria Rosa, da tutti conosciuta come Pina. La prossima centenaria che raggiungerà questo traguardo sarà invece nel 2026. Una longevità che fa di loro le detentrici della memoria vivente di un secolo di vita, storia e tradizioni del territorio.